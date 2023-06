Cancer : les corticoïdes réduiraient l'efficacité de l’immunothérapie

L'ESSENTIEL Les corticoïdes, appelés "glucocorticoïdes", sont liés à la régulation de la protéine Cystatine C (CyC).

Cette protéine a un impact sur la croissance tumorale.

Des niveaux élevés de CyC sont associés à de moins bons résultats d’immunothérapie et prédit des taux de mortalité plus élevés.

Pourquoi certains patients touchés par un cancer ne répondent-ils pas à l'immunothérapie ? C’est la question que s’est posée une équipe internationale de chercheurs. Pour y répondre, ils ont réalisé une étude publiée dans la revue Cell Genomics. Dans le cadre des travaux, les scientifiques ont analysé un vaste ensemble de données génétiques provenant de la UK Biobank, incluant près de 500.000 volontaires dont des personnes atteintes de cancer. Pour recueillir davantage d’informations, ils ont contacté les patients. Certains participants, ayant bénéficié de l’immunothérapie, ont souffert des effets secondaires et ont pris des corticoïdes, appelés "glucocorticoïdes", pour les traiter.

Corticoïdes : un taux de survie plus faible chez les adultes produisant la protéine Cystatine C

Les auteurs ont constaté que les glucocorticoïdes pouvaient indirectement conduire à l'échec de certains traitements d'immunothérapie. Dans le détail, les volontaires qui étaient plus susceptibles de produire une protéine, appelée "Cystatine C (CyC)", en réponse aux corticoïdes avaient un taux de survie global plus faible. Cela suggère que la production de CyC, qui est un inhibiteur de protéase à cystéine sécrétée, au sein d'une tumeur peut contribuer à de moins bons résultats de l'immunothérapie contre le cancer.

Les tumeurs ne possédant pas la protéine CyC se développaient plus lentement

Pour confirmer le lien entre la production de CyC et le cancer, l’équipe a mené une expérience sur des souris. Elle a supprimé un gène producteur de CyC afin qu'il ne soit plus présent dans les cellules cancéreuses. Selon les résultats, les tumeurs dépourvues de CyC se développaient plus lentement. "Cette recherche m'a incité à en savoir plus sur la fonction de cette molécule, en particulier dans le contexte de l'immunothérapie du cancer. Peut-être que sa fonction peut être ciblée pour améliorer le succès de l'immunothérapie", a conclu Tobias Janowitz, auteur des recherches et professeur Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL), dans un communiqué.