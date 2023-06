Cancer : le yoga réduit les risques de récidive

L'ESSENTIEL L'inflammation augmente les risques de faire une récidive après un cancer.

Une étude montre que faire du yoga réduit l'inflammation dans l'organisme, et par conséquent les risques de récidive de cancer.

Les chercheurs recommandent la pratique du yoga aux survivants du cancer, et particulièrement du hatha yoga.

Après avoir souffert d'un cancer, la crainte de la récidive est une réalité pour de nombreux malades. Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'University of Rochester Medical Center leur apporte un espoir. La pratique du yoga peut réduire l'inflammation de l'organisme, et par effet domino les risques de récidive.

Les résultats de l'étude ont été présentés lors du congrès annuel de l'American Society of Clinical Oncology.

Cancer : le yoga réduit l'inflammation

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont suivi plus de 500 survivants du cancer. La moitié des participants ont suivi un programme de hatha yoga, une forme de yoga reposant sur une pratique précise et rythmée de postures et par ailleurs adaptée pour les malades. Ils devaient faire 75 minutes dans la journée, deux fois par semaine pendant quatre semaines.

L'autre moitié a suivi un programme d'une durée similaire donnant des conseils d'hygiène de vie. Les tests sanguins effectués pendant l'expérience ont révélé que les personnes ayant fait du yoga présentaient moins de marqueurs d'inflammation. Or, l'inflammation est associée au développement et à la progression du cancer ainsi qu'à la toxicité des traitements. Ce qui affecte la survie des malades.

Récidive : le yoga pourrait être prescrit aux survivants du cancer

Sur la base des résultats obtenus, les chercheurs recommandent la forme de yoga appelée hatha yoga aux survivants du cancer qui souffrent d'inflammation. Lors de leurs présentations, les auteurs ont conclu : "nos données suggèrent que le yoga réduit considérablement l'inflammation chez les survivants du cancer. Les cliniciens devraient envisager de prescrire du yoga aux survivants souffrant d'inflammation, ce qui peut entraîner une charge de toxicité chronique élevée et un risque accru de progression, de récidive et de cancers secondaires".

Toutefois, la pratique du yoga pour les patients atteints de cancer ou en rémission doit s'intégrer dans une approche globale de la prise en charge des malades - dont le but est de réduire l'impact psychologique et physique de la pathologie - pour améliorer leur qualité de vie et leur chance de survie. En plus de la pratique du hatha yoga, l'étude a également montré que marcher 30 minutes par jour peut aider à réduire leur fatigue.