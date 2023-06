L'ESSENTIEL Selon une vaste étude statistique, il y aura 1,3 milliards de diabétiques dans le monde en 2050.

Aujourd'hui, les taux d'incidence les plus élevés sont observés en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.

Le diabète de type 2 concerne la quasi-totalité des cas de diabète dans le monde.

Le diabète touche de plus en plus de personnes à travers le monde. D’après l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le nombre de cas a presque quadruplé entre 1980 et 2014. Selon une vaste étude statistique, publiée par la revue The Lancet, ce chiffre devrait encore augmenter dans les années à venir. Selon les projections de ces scientifiques, 1,3 milliards de personnes pourraient être concernées en 2050.

Qu’est-ce que le diabète ?

"Le diabète est une maladie chronique qui se déclare lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d’insuline, ou lorsque l’organisme n’est pas capable d’utiliser efficacement l’insuline qu’il produit, explique l’OMS. L’insuline est une hormone qui régule la glycémie." La maladie touche aussi bien les enfants que les adultes. Elle peut prendre deux formes : le diabète de type 1 correspond à une production insuffisante d’insuline par l’organisme et le diabète de type 2 est lié à une mauvaise utilisation de celle-ci. Si le premier est inévitable, le second peut être lié au mode de vie. "Avoir une alimentation saine, une activité physique régulière, un poids normal et éviter la consommation de tabac sont autant de moyens de prévenir ou de retarder l’apparition du diabète de type 2", note l’OMS.

Les deux maladies peuvent notamment provoquer la cécité ou l’insuffisance rénale. "Le rythme rapide auquel le diabète se développe est non seulement alarmant, mais il représente aussi un défi pour tous les systèmes de santé dans le monde, en particulier compte tenu du fait que la maladie augmente également le risque de cardiopathie ischémique et d'accident vasculaire cérébral", alerte le Dr Liane Ong, autrice principale et scientifique à l'Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de la faculté de médecine de l'Université de Washington.

Diabète : comment estimer son incidence dans les années à venir ?

Aujourd’hui, le diabète concerne environ 500 millions de personnes dans le monde avec un taux d’incidence de 6,1 %. "Le diabète est l'une des principales causes de décès et d'invalidité dans le monde et touche les gens quel que soit le pays, le groupe d'âge ou le sexe", indiquent les auteurs de cette nouvelle étude. Pour établir des projections sur le nombre de cas dans trente ans, ils ont utilisé les données du Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study (GBD) : ce programme de recherche mondial a pour objectif d’évaluer la mortalité et l’invalidité liées à des maladies et des facteurs de risque dans le monde. Dans cette recherche, les scientifiques ont établi des statistiques sur le diabète pour 2021 et des projections pour 2050 dans 204 pays.

Diabète : une situation inégale selon les pays

L’étude parue dans The Lancet montre que les taux les plus élevés ont été observés au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Dans ces deux régions du monde, le taux d’incidence devrait atteindre 16,8 % en 2050, contre 9,3 % actuellement. "Le diabète était particulièrement fréquent chez les personnes de 65 ans et plus, dans tous les pays", observent les chercheurs.

Par ailleurs, ils constatent que 96 % des cas dans le monde sont liés au diabète de type 2. "Un indice de masse corporelle (IMC) élevé était le principal facteur de risque de diabète de type 2", indiquent-ils. Les autres sont les risques environnementaux et professionnels, le tabagisme, la faible activité physique et la consommation d’alcool. "Mais cette approche ne tient pas compte des conditions dans lesquelles les gens naissent et vivent qui créent des disparités dans le monde, souligne Lauryn Stafford, co-autrice. Ces inégalités ont un impact sur l'accès des personnes au dépistage et au traitement et sur la disponibilité des services de santé." Or, l'Organisation mondiale de la santé constate que la prévalence de la maladie augmente plus vite dans les pays à revenu faible ou intermédiaire que dans les pays à revenu élevé.