Diabète : bientôt une insuline à base de plantes par voie orale ?

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont développé une insuline à base de plantes qui se prend par voie orale.

Les souris traitées avec voyaient leur glycémie régulée dans les 15 minutes suivant l'ingestion de manière très similaire à l'insuline sécrétée naturellement.

Pour les chercheurs, les médicaments à base de plantes offrent l'avantage d'avoir des coûts de production et de stockage moins onéreux.

Dans le monde entier, plus de 537 millions d'adultes sont touchés par le diabète, et pour beaucoup, l'insuline injectable est le seul traitement qui permet d'éviter les complications graves. Cependant, cette méthode a ses inconvénients, notamment des risques d'hypoglycémie. Pour résoudre ce problème, le chercheur Henry Daniell et son équipe ont créé une insuline orale à base de plantes.

Diabète : une insuline en cachet fabriquée à partir de laitue

Pour mettre au point ce traitement oral, les chercheurs ont tout d'abord identifié les gènes de l'insuline humaine. Ils les ont ensuite transférés dans le génome d'une laitue en utilisant un "pistolet à gènes". Les graines de cette plante modifiée ont conservé les gènes de l'insuline. Les laitues cultivées avec ces semences ont été par la suite lyophilisées, broyées et préparées sous forme de cachets oraux. Ces derniers ont été mis au point pour se décomposer uniquement au contact des microbes intestinaux, permettant ainsi de délivrer l'insuline au foie via l'axe intestin-foie.

Ces cachets ont été testés sur des souris diabétiques. Les scientifiques ont découvert que l'insuline végétale régulait la glycémie dans les 15 minutes suivant l'ingestion de manière très similaire à l'insuline sécrétée naturellement. En comparaison, les rongeurs traités avec des injections d'insuline traditionnelle ont connu une diminution rapide de la glycémie, entraînant une hypoglycémie transitoire.

"Le risque d'hypoglycémie est l'un des plus grands inconvénients du système de livraison actuel et peut même entraîner un coma. Notre insuline, administrée par voie orale, contient les trois peptides présents dans l'insuline naturelle (il en manque un à l'insuline clinique, NDLR) et est délivrée directement au foie. Cela fonctionne exactement comme l'insuline naturelle, ce qui minimise le risque d'hypoglycémie", assure Henry Daniell dans un communiqué.

Insuline végétale et orale : un traitement plus simple à administrer

Le diabète est l'une des maladies chroniques les plus courantes dans le monde entier et est responsable de millions de décès chaque année. Les patients diabétiques ont besoin de contrôler leur glycémie pour éviter les complications telles que la rétinopathie diabétique, l'insuffisance rénale et les maladies cardiovasculaires. Cependant, le coût élevé de l'insuline et le besoin de dispositifs coûteux tels que les pompes à insuline ont limité l'accès aux soins de nombreux malades. Pour Henry Daniell et son équipe, les traitements à base de plantes pourraient faciliter leur prise en charge grâce à des coûts de fabrication et de stockage moindres.

"Avec l'administration de médicaments à base de plantes, nous changeons tout le paradigme, pas seulement pour l'insuline", indique Henry Daniell. "J'ai grandi dans un pays en développement et j'ai vu des gens mourir parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'acheter des médicaments ou des vaccins. Pour moi, l'abordabilité et l'accès mondial aux soins de santé sont à la base de mon travail. Et dans ce cas, nous rendons l'insuline plus abordable tout en l'améliorant considérablement. Les patients peuvent obtenir un médicament de qualité supérieure à moindre coût", conclut l'expert.

Les travaux du Dr Daniell ont été publiés dans le numéro de juillet 2023 de la revue Biomaterials.