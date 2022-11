Diabète : quels signes chez l'enfant doivent alerter ? 

L'ESSENTIEL Environ quatre millions de personnes ont été enregistrées en tant que diabétiques dans l’Hexagone, en 2019.

Le diabète de type 2 est plus fréquent que le type 1. Cette forme de la pathologie est en forte progression dans le monde.

Le diabète se traduit par un trouble de l’assimilation, de l’utilisation et du stockage des sucres apportés par l’alimentation. Cette maladie chronique entraîne une hyperglycémie, un taux de glucose élevé. On distingue deux sortes de diabète : le type 1 et le type 2.

Énurésie, fatigue… Quels symptômes associés au diabète de type 1 ?

Le diabète de type 1 atteint principalement les populations jeunes comme les enfants, les adolescents ou les jeunes adultes. Les manifestations du diabète de type 1 se caractérisent par un syndrome polyuropolydipsique qui provoque :

une polyurie, autrement dit une envie fréquente d’uriner en quantité abondante ;

une polyurie, autrement dit une envie fréquente d’uriner en quantité abondante ; une énurésie secondaire, c’est-à-dire que l’enfant recommance à faire pipi au lit alors qu’il était propre ;

une énurésie secondaire, c’est-à-dire que l’enfant recommance à faire pipi au lit alors qu’il était propre ; une polydipsie qui s'illustre par une soif anormale ;

une polydipsie qui s'illustre par une soif anormale ; une fatigue ;

une fatigue ; un amaigrissement, malgré une bonne alimentation.

Ces symptômes peuvent survenir plusieurs mois, voire années après le début de la maladie.

En l’absence de prise en charge rapide, une complication peut survenir : l’acidocétose. "Le manque d'insuline a pour conséquence une élévation des hormones de contre-régulation de la glycémie : le glucagon, le cortisol, etc. Sous l'influence de ces hormones, l’organisme utilise les graisses du foie pour fabriquer de l'énergie et produit de l'acétone, néfaste pour le corps : c'est l’acidocétose", explique Ameli Santé, la plateforme de l’Assurance Maladie.

L’acidocétose peut alors entraîner :

des douleurs abdominales ;

des douleurs abdominales ; des nausées ;

des nausées ; des vomissements ;

des vomissements ; une perte d’appétit ;

une perte d’appétit une somnolence ;

une somnolence des troubles de la vue ;

des troubles de la vue une odeur fruitée de l’haleine et une odeur anormale des urines due à la production de corps cétoniques ;

une odeur fruitée de l’haleine et une odeur anormale des urines due à la production de corps cétoniques ; une respiration rapide ;

une respiration rapide ; dans les cas les plus graves, des troubles de la conscience.

"Face à ces symptômes, il est primordial de consulter rapidement le médecin traitant. Le diabète de l’enfant ou de l’adolescent nécessite une prise en charge urgente, en général le jour même ! Tout doit être mis en œuvre pour que le diagnostic soit posé avant le stade d’acidocétose", prévient Ameli Santé.

Le diabète de type 2 de plus en plus fréquent chez les jeunes

Près de 90 % des diabétiques sont concernés par un diabète de type 2, d’après l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Cette forme de la maladie apparaît principalement chez les personnes de plus de 40 ans, mais les enfants, les adolescents et les jeunes adultes sont de plus en plus touchés par le diabète de type 2 en France.

La progression du diabète de type 2 chez les populations jeunes est liée à l’évolution des modes de vie. La survenue de cette pathologie est favorisée par une alimentation déséquilibrée, une sédentarité, un manque d’activité physique ou des troubles du sommeil. Elle est également associée au surpoids et à l’obésité.

"Sournois et indolore, le développement du diabète de type 2 peut passer longtemps inaperçu : on estime qu’il s’écoule en moyenne 5 à 10 ans entre l’apparition des premières hyperglycémies et le diagnostic", peut-on lire sur la plateforme de la Fédération Française des Diabétiques. En cas de diabète de type 2, il est cependant possible de constater une augmentation de la soif et de la fréquence des urines chez son enfant.