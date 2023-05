Vivre près de la mer, la solution pour rester en bonne santé ?

L'ESSENTIEL Quel que soit le pays ou le niveau de revenu, vivre près de la mer est associé à une meilleure santé.

Des bénéfices similaires pour la santé sont offerts par les lacs et les piscines.

"Les avantages pour la santé d’un accès égal et durable à nos côtes devraient être pris en compte lorsque les pays élaborent leurs plans d'aménagement de l'espace marin", d’après les auteurs.

Depuis plusieurs siècles, les bienfaits de la mer sur la santé sont connus et ont été étudiés par des médecins dès le XVIIe siècle en Angleterre. Une nouvelle étude, publiée dans la revue Communications Earth & Environment, confirme que vivre près de la mer est associé à une meilleure santé, quel que soit le pays ou le niveau de revenu. Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs des universités de Vienne, d'Exeter et de Birmingham ont interrogé plus de 15.000 personnes provenant de 14 pays européens (Allemagne, Belgique, Bulgarie, Espagne, France, Grèce, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque et Royaume-Uni) et d'Australie.

S’installer près de la mer et s’y rendre régulièrement pour vivre en meilleure santé

Dans le cadre des travaux, les participants ont dû répondre à des questions sur diverses activités proposées sur le littoral et sur leur santé physique et mentale. Selon les résultats, habiter à proximité de la mer, mais surtout s’y rendre régulièrement, permet d’être en meilleure santé. "Nous commençons également à profiter des bénéfices similaires pour la santé offerts par les lacs et les piscines", a précisé Paula Kellett, chercheuse à l'European Marine Board. "Il est frappant de constater des tendances aussi cohérentes et claires dans les 15 pays. Nous démontrons également aujourd'hui que tout le monde semble bénéficier de la proximité de la mer, et pas seulement les personnes aisées", a expliqué Sandra Geiger, auteure principale des recherches, dans un communiqué.

Prendre en compte les avantages d'un "accès égal et durable" au littoral

Pour l’équipe, les résultats montrent l’importance de donner un accès au littoral à un maximum de personnes. "Les avantages considérables pour la santé d'un accès égal et durable à nos côtes devraient être pris en compte lorsque les pays élaborent leurs plans d'aménagement de l'espace marin, envisagent les besoins futurs en matière de logement et développent des liaisons de transport public", a conclu Paula Kellett.