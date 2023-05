Les réactions cérébrales liées au toucher dépendent du contexte

L'ESSENTIEL Chez l'être-humain, le contact physique entraîne des modifications des niveaux de certaines hormones.

Selon cette étude, ces variations dépendent du contexte.

Cela pourrait avoir des implications dans la prise en charge de certains troubles de l'humeur.

Nous avons besoin de contact humain. Cela fait même partie des éléments essentiels au développement d’un entant : un manque de contact physique peut entraîner des retards de développement importants chez les plus petits. Le toucher, par une autre personne, entraîne des modifications des taux d’hormone, notamment ceux de l’ocytocine, appelée hormone du bien-être. Mais d’après une étude récente, réalisée par des chercheurs suédois, les réactions cérébrales au toucher dépendent du contexte.

Comment comprendre les effets du toucher sur le cerveau ?

Dans la revue spécialisée eLife, les auteurs expliquent que des études chez l'animal ont montré que l'hormone ocytocine est associée au toucher et au lien social, mais les données manquent en ce qui concerne les humains. Pour mieux comprendre ce processus, ils ont recruté 42 femmes et leur partenaire masculin avec qui ils ont réalisé une expérience. Des enregistrements cérébraux ont été réalisés grâce à l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle pour observer l’activité cérébrale pendant que leur partenaire leur touchait le bras. Des analyses de sang ont aussi été faites pour mesurer les évolutions du niveau d’ocytocine dans le temps. La comparaison de ces différentes données a permis aux chercheurs de déterminer si les niveaux d'hormones étaient liés à l'activité cérébrale. "Les mesures de l'interaction sociale entre la femme et son partenaire ont été comparées à ce qui s'est passé lorsqu'un homme inconnu et non-menaçant lui a touché le bras de la même manière", ajoutent les auteurs. Dans tous les cas, les femmes savaient quelle personne leur touchait le bras. Dans la moitié des expériences, l’inconnu les touchait en premier, puis le partenaire, et inversement pour le reste de l’étude.

Cerveau et toucher : les variations des niveaux d’ocytocine dépendent du contexte

"Nous avons vu que la réponse de l'ocytocine du corps au toucher était influencée par la situation : ce qui s'était passé quelques instants plus tôt et avec qui l'interaction avait lieu, observe India Morrison, professeure au Département des sciences biomédicales et cliniques de l'Université de Linköping en Suède. L'hormone ne fonctionne pas comme un bouton marche/arrêt, mais plutôt comme un variateur d’intensité." Concrètement, les niveaux d’ocytocine étaient plus élevés lorsque le partenaire touchait le bras de la participante, mais seulement lorsqu’il le faisait en premier. Ensuite, ils chutaient, avant d’augmenter à nouveau lorsque l’inconnu leur touchait le bras. "Cependant, lorsque l'étranger l'a touchée en premier lieu, il n'y a eu aucun changement dans les niveaux d’ocytocine, notent les auteurs. Et quand son partenaire lui a ensuite caressé le bras, il n'y a eu qu'une légère augmentation." D’après eux, les changements des niveaux d'ocytocine dans le cerveau étaient liés à des régions cérébrales importantes pour la contextualisation des événements.

Les scientifiques suédois estiment que ces résultats pourraient avoir des implications dans le traitement de certains troubles. "Il peut être intéressant de garder à l'esprit que le contexte est important, souligne India Morrison, par exemple lorsqu'il s'agit de fournir de l'ocytocine synthétique sous forme de spray nasal dans le cadre du traitement d'affections touchant l’humeur."