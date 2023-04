Un nouveau médicament miracle contre la migraine résistante ?

L'ESSENTIEL La migraine est parfois résistante aux traitements.

Des chercheurs ont découvert qu'un médicament permet de réduire la fréquence des crises, chez les personnes souffrant de ce type de migraine.

Il agit sur l'une des protéines associées au déclenchement des crises.

La migraine touche 15 % de la population mondiale selon l’Inserm. Caractérisée par des maux de têtes sévères, la maladie peut avoir des conséquences importantes sur la vie quotidienne et professionnelle. Pour autant, il n’existe pas de traitement permettant d’en guérir. Il existe deux catégories de médicaments : ceux qui permettent de traiter les crises ou ceux qui cherchent à diminuer leur fréquence. Or pour certaines personnes, aucun des traitements n'est efficace. Pour cette raison, une équipe de chercheurs espagnols travaille sur un médicament destiné aux personnes atteintes de migraine dite résistante. Selon les scientifiques espagnols, les premiers essais réalisés avec ce traitement sont encourageants. Leurs résultats ont été présentés lors du congrès annuel de l'association américaine de neurologie.

Migraine résistante : le traitement cible une protéine impliquée dans le déclenchement de la crise

"Ces résultats sont enthousiasmants, car la migraine peut être débilitante, et ce traitement a conduit à une réduction du nombre de jours de migraine pour les personnes qui avaient déjà essayé jusqu'à quatre autres types de médicaments pour prévenir la migraine et qui n'avaient eu aucune amélioration ou avaient des effets secondaires qui l'emportaient sur les bénéfices", explique l’autrice principale de cette étude, Patricia Pozo-Rosich, de l'hôpital universitaire Vall d'Hebron à Barcelone. Le médicament, appelé Atogépant, est un "antagoniste des récepteurs peptidiques liés au gène de la calcitonine ou inhibiteur du CGRP". Ce dernier agit sur une protéine qui est impliquée dans le démarrage de la migraine.

Médicament contre la migraine : comment s’est déroulée l’étude ?

L’essai scientifique portait sur 309 personnes : toutes avaient eu au moins quatre jours de migraine, dans le mois précédant l’étude, et avaient essayé au moins deux types de médicaments pour prévenir la maladie, sans qu’il n’y ait d’amélioration. 44 % des participants avaient même essayé trois types de médicaments, sans succès. Dans le cadre de cet essai, la moitié du groupe a pris 60 milligrammes d’atogepant, une fois par jour sous forme de pilule, et l'autre moitié a pris un placebo pendant 12 semaines. "Ceux qui prenaient le médicament avaient en moyenne quatre jours de migraine de moins par mois du début à la fin de l'étude, tandis que ceux qui prenaient le placebo avaient environ deux jours de migraine de moins par mois", notent les chercheurs. Ils ont aussi constaté que les personnes qui prenaient le médicament expérimental avaient moins recours aux traitements de crise, c’est-à-dire les produits qui permettent de soulager la migraine dès qu’elle survient. "Les effets secondaires les plus fréquents étaient la constipation, qui s'est produite chez 10 % des personnes prenant de l'atogépant et 3 % de celles qui prenaient le placebo, et des nausées, qui se sont produites chez 7 % de celles qui prenaient le médicament et 3 % de celles qui prenaient le placebo", précisent-ils. Les scientifiques ajoutent que d'autres essais seront nécessaires, car celui-ci n'a duré que trois mois. Ils permettront de tester la sécurité et l'efficacité de ce médicament à long terme.