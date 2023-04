Epilepsie : que se passe-t-il dans le cerveau ?

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont découvert un réseau de connexions dans le cerveau, au niveau du lobe frontal, lié aux crises d'épilepsie.

En déconnectant les voies nerveuses du cerveau qui relient le lobe frontal aux structures cérébrales profondes, ils ont permis à des patients épileptiques de ne pas faire de crises.

Cette neurochirurgie constitue un développement prometteur pour les personnes souffrant d'épilepsie pharmacorésistante.

Agir sur le lobe frontal, une région du cerveau responsable de la coordination motrice volontaire et du langage, une des clefs pour soulager les crises d’épilepsie ? C’est la piste explorée par des chercheurs de l'Institut de neurologie Queen Square de l'UCL, en Angleterre.

L'épilepsie se caractérise par la survenue de crises impressionnantes

D’après leurs travaux, publiés dans Brain, en déconnectant certaines voies dans le lobe frontal grâce à une neurochirurgie, les patients pourraient être en mesure de se libérer durablement des crises.

La crise d'épilepsie, une maladie chronique du cerveau, se caractérise par des manifestations physiques transitoires qui résultent de décharges électriques brusques et excessives d'influx nerveux dans le cerveau, véritables "éclairs" parcourant de nombreux neurones, indique l’Assurance Maladie.

En France, environ 600.000 personnes ont une épilepsie, dont la moitié a moins de 20 ans, cette maladie est plus fréquente chez les enfants et les personnes âgées.

Une opération d'une partie spécifique du cerveau diminue drastiquement les crises

L'équipe de chercheurs britanniques a analysé les IRM de 47 patients qui avaient été opérés du lobe frontal pour leur épilepsie des années auparavant.

Ils ont constaté que les patients ne faisaient plus de crises à long terme lorsque les voies nerveuses du cerveau qui relient le lobe frontal aux structures cérébrales profondes (le thalamus et le striatum, responsables de la transmission des signaux sensoriels et moteurs, du contrôle moteur, des émotions et de la récompense) étaient déconnectées. “88 % des patients ne faisaient plus de crises après trois ans et 80 % après cinq ans”, écrivent les auteurs de l’étude.

En plus d'empêcher la réapparition de crises futures, les chercheurs ont constaté que la coupure des connexions n'avait pas d'effets négatifs sur le langage ou les fonctions exécutives. La neurochirurgie peut être un traitement vraiment efficace pour les nombreuses personnes confrontées aux défis d'une épilepsie non contrôlée par les médicaments, concluent les scientifiques.