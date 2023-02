Épilepsie : les bienfaits du régime cétogène sur les enfants malades

L'ESSENTIEL Selon l’Organisation mondiale de la santé, 50 millions de personnes souffrent d’épilepsie dans le monde.

Le régime cétogène est souvent plébiscité par les personnes atteintes de diabète de type 2, car il a des effets sur la glycémie et sur le poids.

Les crises d’épilepsie sont impressionnantes. Qu’elles touchent tout ou seulement une partie du corps, elles se manifestent par des tremblements, et parfois par une perte de conscience et de contrôle de la vessie. Cette maladie chronique peut apparaître à tous les âges : en France, 600.000 personnes sont concernées selon l’Inserm, dont la moitié sont des enfants. Des traitements existent pour réduire voire supprimer les crises, mais ils sont efficaces que chez un tiers des malades. Selon une étude de l’université du Kentucky, il pourrait y avoir une autre solution pour soigner les enfants atteints d’épilepsie : l’alimentation. Ces spécialistes ont démontré que le régime cétogène pouvait réduire voire supprimer les crises.

Épilepsie : qu’est-ce que le régime cétogène?

D’après les auteurs, le régime cétogène est utilisé pour traiter l’épilepsie depuis les années 1920. "La diète cétogène, aussi appelée 'diète très faible en glucides' ou 'very low carb diet' contient principalement des gras (lipides) et très peu de glucides", explique Diabète Québec. Ainsi, l’organisme puise l’énergie dans les lipides, plutôt que dans le glucose : ce phénomène s’appelle la cétose. Cela a pour conséquence principale une perte de poids.

Quels sont les effets du régime cétogène sur l’épilepsie ?

Des études ont montré que ce mode d’alimentation permet aussi de réduire "l'excitabilité" du cerveau, un des facteurs déclencheurs des crises d’épilepsie. Selon ces nouveaux travaux, un régime cétogène suivi scrupuleusement par les enfants atteints d’une épilepsie difficile à traiter peut avoir des effets bénéfiques sur la maladie. Dans leur étude, les chercheurs ont observé que 7 % des enfants n’avaient plus de crises, 20 % d’entre eux ont eu une réduction de 90 % des crises et 50 % des enfants avaient une baisse de 50 % des crises.

Régime cétogène et épilepsie : quels sont les risques ?

Les chercheurs rappellent que le régime cétogène doit être encadré par un professionnel de santé, qu’il soit médecin ou nutritionniste. Comme le rappelle Diabète Québec, cette alimentation peut avoir des effets indésirables. "Les plus fréquemment rapportés sont la fatigue, les maux de tête, les étourdissements, les nausées et les crampes musculaires, développe l’organisme. (…) La constipation s’installe rapidement et persiste à cause du manque de fibres. Ce problème est accentué en présence d’une hydratation insuffisante." Pour limiter les risques, il est recommandé de boire de l'eau, tout au long de la journée et de consommer suffisamment de légumes, de calcium et de protéines. "Privilégier les bons gras pour la santé du cœur présents dans des aliments comme l’huile d’olive, les noix et les poissons gras", ajoute Diabète Québec.

Régime cétogène : un intérêt dans d’autres pathologies ?

En conclusion de leur étude, les scientifiques américains expliquent que des essais cliniques sont en cours pour observer les effets du régime cétogène sur la maladie d'Alzheimer, le gliome, la migraine, les maladies du motoneurone, des pathologies neurodégénératives qui touchent les neurones moteurs et d'autres affections. En mars 2022, une étude américaine a démontré qu’il pouvait améliorer l’efficacité de la chimiothérapie chez les patients atteints d’un cancer du pancréas.