Régime cétogène vs régime méditerranéen : on fait le match

L'ESSENTIEL Environ 3,5 millions de personnes suivent un traitement contre le diabète en France.

Pour 90% d’entre elles, il s’agit de diabète de type 2.

Sept participants n’ont pas terminé l’étude, notamment à cause de la Covid-19.

L’alimentation fait entièrement partie du traitement du diabète, avec les médicaments et l’activité physique régulière. La maladie est liée à une "perturbation du métabolisme glucidique", indique l’Inserm. Les cellules sont moins sensibles à l’insuline, or elle est impliquée dans la régulation du taux de glucose dans le sang. Les professionnels de santé conseillent ainsi aux personnes atteintes de limiter la consommation de glucides, riches en glucose. Deux types de régime sont recommandés : le régime méditerranéen et le régime cétogène. Dans The American Journal of Clinical Nutrition, des chercheurs comparent les effets de ces deux alimentations sur un groupe de patients.

Limiter les glucides

Le régime cétogène limite les glucides, mais accorde une place importante aux graisses. Le régime méditerranéen est aussi pauvre en glucides, en revanche, il est limité en graisses : il privilégie les légumes, les légumineuses, les fruits, les féculents complets, l'huile d'olive et le poisson.

Des régimes alternés

Pour cette étude, 40 adultes atteints de diabète de type 2 ou de pré-diabète ont été recrutés. La moitié des participants a suivi le régime cétogène et l'autre moitié, le régime méditerranéen pendant trois mois. Ensuite, chaque participant a suivi l’autre régime, pour comparer directement leurs effets. Les deux alimentations avaient des bases communes : les participants étaient incités à consommer beaucoup de légumes, et à exclure les sucres ajoutés et les céréales raffinées. "La principale question, explique Christopher Gardner, nutritionniste et co-auteur, était de savoir si le régime cétogène offrait des avantages supplémentaires pour la santé en éliminant les légumineuses, les fruits et les grains entiers."

Un régime difficile à suivre

Les chercheurs ont réalisé des prises de sang et des pesées pour comparer les effets des deux régimes, puis, ils ont interrogé les participants sur leur capacité à suivre le régime. Ils ont constaté que les deux alimentations avaient des effets bénéfiques sur la glycémie, le taux de cholestérol HDL et ont permis une perte de poids. "Le régime cétogène était plus polarisant, souligne Christopher Gardner. Certaines personnes ne pouvaient tout simplement pas le suivre parce que c'était trop restrictif."

Trois mois après l’étude, les auteurs ont remarqué que les participants avaient réussi à maintenir le contrôle de la glycémie, et continuer la perte de poids, mais leur alimentation était plus proche du régime méditerranéen, même pour ceux qui avaient été très rigoureux lors du régime cétogène pendant l'essai. Pour Christopher Gardner, il n'y a aucun avantage supplémentaire, en termes de santé, à supprimer les légumineuses, les fruits et les céréales complètes, lorsque l’objectif est de réduire les glucides. Il recommande aux personnes atteintes de diabète ou de prédiabète de suivre le régime méditerranéen, moins restrictif, et tout aussi efficace.