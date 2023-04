Manger trop de sucre entraîne jusqu'à 45 effets nocifs sur la santé

L'ESSENTIEL Une alimentation trop riche en sucre augmente les risques de 45 problèmes de santé, notamment l'asthme, le diabète, l'obésité, les maladies cardiaques, la dépression, certains cancers et la mort précoce.

Les preuves de l'association entre un excès de sucre et le cancer restent limitées mais justifient des recherches supplémentaires, selon les scientifiques.

Les experts recommandent de réduire la consommation de sucres ajoutés à environ six cuillères à café par jour et de limiter les boissons sucrées à moins d'une portion par semaine.

Avoir une alimentation trop riche en sucre ajouté n’est pas bon pour les dents, mais pas seulement. Une étude, menée par des chercheurs chinois et américains, révèle que cette mauvaise habitude peut avoir 45 effets négatifs sur la santé.

L’excès de sucre est associé à plusieurs pathologies

L’équipe scientifique a repris 73 méta-analyses (67 d'études observationnelles et six d'essais contrôlés randomisés) sur la consommations de sucre. Ce qui représente un total de 8.601 articles. Après leur travail d’analyse, les scientifiques ont relevé des associations significatives entre l'excès de sucre et 18 pathologies endocriniennes et métaboliques, notamment le diabète, la goutte et l'obésité.

Un lien a également mis en lumière avec 10 maladies cardiovasculaires, y compris l'hypertension artérielle, les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux ainsi que 10 autres troubles comme l'asthme, les caries dentaires, la dépression ou encore un décès précoce.

Manger trop sucré augmente le risque de 7 cancers dont celui du sein, de la prostate et du pancréas. Les auteurs précisent que ce lien reste limité, mais assez présent pour justifier des recherches supplémentaires.

"Des preuves de qualité modérée ont suggéré que la consommation de boissons sucrées était significativement associée à une augmentation du poids corporel pour la consommation la plus élevée par rapport à la consommation la plus faible, tandis que la consommation de sucre ajouté par opposition à aucune consommation de sucre ajouté était associée à une augmentation de l'accumulation de graisse dans le foie et les muscles", indique le communiqué.

Consommer moins de 25 g de sucre par jour

Au vu de ces résultats, les chercheurs suggèrent de réduire la consommation de sucres à moins de 25 g par jour. Cela représente environ six cuillères à café. Pour atteindre cet objectif, il faut privilégier le “fait maison” et les aliments frais. En effet, il y a du sucre caché dans de nombreux plats préparés ou produits industriels (céréales du petit déjeuner, yaourts, biscuits, charcuterie, soupes en boîte, sauces, pizzas surgelées, biscuits apéritifs…).

De plus, les experts conseillent de limiter la consommation de boissons sucrées comme les sodas et les jus de fruit industriels à moins d'une portion par semaine, soit environ 200 à 355 ml/semaine.

"Pour changer les habitudes de consommation de sucre, en particulier pour les enfants et les adolescents, une combinaison d’enseignements et de politique de santé publique généralisés dans le monde entier est également nécessaire de toute urgence", concluent les scientifiques dans leur article paru dans la revue scientifique BMJ le 5 avril 2023.