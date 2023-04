Démence : la photothérapie pourrait atténuer les symptômes

L'ESSENTIEL La photothérapie permet d'améliorer la fonction cognitive des personnes souffrant de démence.

Elle a l'avantage d'être peu coûteuse, non-invasive et d'engendrer peu d'effets secondaires.

Mais d'autres études sont nécessaires pour préciser les méthodes d'administration les plus efficaces.

Et si la lumière pouvait soulager les personnes atteintes de démence ? C’est la théorie d’une équipe de recherche chinoise. Trois scientifiques ont rassemblé les résultats d’études consacrées aux effets de la photothérapie sur la démence. Ils constatent que cette thérapie par la lumière présente des résultats prometteurs : elle améliore la fonction cognitive, avec un faible risque d'effets secondaires. Leurs résultats sont publiés dans la revue spécialisée Brain and Behavior.

Démence : pourquoi la photothérapie intéresse les chercheurs ?

"Cette étude avait pour but d’étudier l'efficacité d’une intervention à base de photothérapie sur la fonction cognitive chez des patients adultes âgés atteints de démence", rappellent les auteurs en préambule. Cette pathologie est caractérisée par des troubles cognitifs progressifs, mais aussi moteurs et comportementaux. Ces différents symptômes rendent les personnes atteintes dépendantes. "Avec le vieillissement de la population mondiale, la démence est devenue un problème de santé publique important et il y a un besoin désespéré de trouver un traitement efficace et peu coûteux", expliquent-ils. Or les traitements actuels présentent plusieurs limites : une efficacité limitée, des effets secondaires ou encore des contre-indications médicales. Selon eux, l’un des avantages de la photothérapie réside justement dans sa sécurité. C’est aussi une technique non-invasive et peu chère avec un risque limité d’effets secondaires.

Démence : la photothérapie, une technique pas si innovante !

Comme le rappelle la Société française de dermatologie, la photothérapie est une technique utilisée de longue date, mais de manière naturelle : "Les bienfaits du soleil à petites doses sur certaines maladies de peau ont été constatés depuis longtemps, sans que l’ on sache réellement pourquoi." Aujourd’hui, les rayons solaires sont reproduits de manière artificielle et utilisés notamment dans le traitement du psoriasis, du vitiligo ou encore de la dermatite atopique.

Photothérapie : elle permet d’améliorer la fonction cognitive des personnes atteintes de démence

Dans ces nouveaux travaux, les auteurs ont réalisé une méta-analyse de 12 études consacrées aux effets de la photothérapie, qui rassemblaient un total de 766 patients. Ils ont utilisé un indicateur appelé Mini-Mental State Examination (MMSE) pour évaluer la fonction cognitive des participants, mais ils se sont aussi intéressés aux effets psychologiques de la démence et au sommeil. "Les interventions de photothérapie ont significativement amélioré les scores MMSE", constatent-ils. En revanche, ces séances de lumière artificielle n’ont pas eu d’effet sur la dépression liée à la démence ou sur les troubles du sommeil. Seulement quatre patients ont signalé des effets secondaires légers.

"Notre revue systématique et notre méta-analyse ont montré que la photothérapie améliorait significativement la fonction cognitive chez les patients atteints de démence", concluent-ils. En revanche, ils estiment que des recherches complémentaires sont nécessaires pour mieux déterminer quelles sont les "conditions cliniques de mise en oeuvre les plus efficaces" : soit le type d’appareil, sa puissance, la durée des séances ou encore leur fréquence.