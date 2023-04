Ces 3 régimes améliorent la santé mentale et l’humeur

L'ESSENTIEL Privilégier les régimes méditerranéens, végétariens et kétos entraîne des “changements significatifs dans les mesures d'anxiété, de bien-être et de bonheur”.

De plus, un excès de glucides est associé à une augmentation du stress, de l'anxiété et de la dépression ainsi qu’à une baisse de diversité du microbiome intestinal.

L'étude montre que la consommation de graisses et de protéines améliore le bien-être mental tandis que celle de glucides a l'effet inverse.

L’alimentation influence la santé physique… mais aussi mentale. Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’université Emory (Atlanta, USA) confirme une nouvelle fois que le contenu de notre assiette influence le microbiome, et par effet domino notre humeur.

L’impact de plusieurs régimes sur l’humeur et le microbiome testé

Pour évaluer le lien entre les différents régimes, le microbiote et la santé mentale, les scientifiques ont recruté 20 adultes. Ces derniers, qui au départ avaient une alimentation occidentale, devaient indiquer dans un journal ce qu’ils mangeaient pendant deux jours. Par la suite, un échantillonnage de leur microbiome intestinal et cinq enquêtes analysant leur santé mentale, leur humeur, leur bonheur et leur bien-être étaient réalisés. Ils changeaient ensuite de régime durant au moins une semaine. Le microbiome et l’état psychique étaient à nouveau testés.

Au cours de la période d'étude, la plupart des participants ont choisi une diète végétarienne, suivie des cuisines cétogènes et méditerranéennes. “Le passage d'un régime principalement occidental à des régimes végétariens, méditerranéens et cétogènes a entraîné des changements dans l'apport en calories et en fibres”, notent les auteurs dans l’article disponible en pré-publication sur le site medRxiv.

3 régimes qui améliorent l’humeur

Privilégier les régimes méditerranéens, végétariens et kétos à une alimentation occidentale a entraîné des “changements significatifs dans les mesures d'anxiété, de bien-être et de bonheur”. Dans le détail, une plus grande consommation de (bonnes) graisses et de protéines - des nutriments très présents dans ces trois alimentations - réduit l'anxiété et la dépression, tandis que manger plus de glucides était associé à une augmentation du stress, de l'anxiété et de la dépression ainsi qu’à une baisse de diversité du microbiome intestinal.

Ainsi, pour les chercheurs, l'étude met en lumière un lien entre la composition alimentaire, la diversité du microbiome intestinal et la santé mentale chez les individus adultes. Plus précisément, elle montre que la consommation de graisses et de protéines améliore le bien-être mental, tandis que la consommation de glucides a l'effet inverse.