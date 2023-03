Génération alpha : les enfants utilisent Internet à partir de 5 ans

L'ESSENTIEL Une enquête de Toluna Harris Interactive, réalisée pour l'association e-Enfance 3018, s'intéresse aux usages d'Internet par les enfants de la génération Alpha.

Les enfants commencent généralement à utiliser le web à l'âge de 5 ans et 10 mois, accompagné d'un adulte.

Près d'un enfant de 6 à 10 ans sur deux a son propre smartphone.

Comment les enfants font-ils leurs premiers pas sur Internet ? Et à quel âge ? L’association e-Enfance / 3018, soutenue par Google, a répondu à ces questions, grâce à une enquête réalisée par Toluna Harris Interactive. D'après celle-ci, les enfants comment à utiliser Internet à partir de 5 ans et 10 mois, en moyenne, accompagnés soit par un adulte soit par un frère ou une sœur plus âgée. Un an plus tard, la plupart d’entre eux surfent seuls sur le web.

Internet chez les enfants : quel était le point de départ de cette enquête ?

L’enquête a été réalisée entre le 6 et le 14 février 2023, avec un échantillon de 616 parents d’enfants âgés de 6 à 10 ans et 432 enfants âgés de 6 à 10 ans. En parallèle, des groupes de discussion, en visio et en salle, ont été créés avec des enfants de 7 à 9 ans et leurs parents. Ces classes d’âge ont été choisies car elles permettent de comprendre la perception des "premières générations de géniteurs ‘digital natives" de l’usage d’Internet chez leurs enfants.

Internet : quels sont les usages des enfants de moins de 10 ans ?

D’après les résultats de l’enquête, les enfants commencent à utiliser Internet pour le divertissement : ils regardent des vidéos, utilisent des "applications créatives" ou écoutent de la musique "dans le but de se détendre, s’amuser et d’assouvir sa curiosité". 93 % des parents affirment savoir ce que font leurs enfants sur Internet, malgré cela, ils sont 60 % à se déclarer inquiet concernant l’utilisation du web par leurs enfants. Ce sont surtout les contenus sur lesquels ils pourraient tomber qui suscitent des craintes, plus que les conséquences potentielles des écrans (temps passé connecté, troubles du développement, frustrations, etc).

Enfants et Internet : des usages qui s’intensifient lorsque l’enfant a son propre portable

Pourtant, un enfant sur deux affirme qu’il est difficile de s’arrêter lorsqu’il utilise Internet. Selon les auteurs de l’enquête, les temps d’usage s’intensifient et interviennent davantage sur les différentes plages horaires de la journée auprès des enfants disposant de leur propre téléphone portable. 46 % des 6 -10 ans ont un téléphone, "pour la majorité d’entre eux depuis moins de deux ans". Parmi eux, un enfant sur cinq peut l’utiliser quand il le souhaite, "jusqu’à 28% des enfants dans les familles où les parents sont les plus jeunes – 25/34 ans". Généralement, les 6 -10 ans se connectent après l’école, mais un parent sur dix affirme que son enfant se connecte parfois avant l’école, voire le soir avant d’aller se coucher (13 %).

Pour mieux encadrer l’usage d’Internet par leur progéniture, de nombreux parents affirment prendre des mesures spécifiques, comme des outils de contrôle parental. Beaucoup affirment que des outils dédiés à l’accompagnement des enfants dans leur utilisation d’Internet les intéresseraient : site Internet, vidéos explications, formation dans les écoles, etc.

Ecran et enfants : quelles sont les recommandations en vigueur ?

Pour rappel, l’Assurance maladie conseille d’appliquer la règle des 3- 6 - 9 - 12 ans en ce qui concerne les écrans. Cela signifie pas d’écran avant trois ans, puis entre 3 et 6 ans, une utilisation des écrans uniquement accompagnée par un adulte, et jamais le soir. De 6 à 9 ans, les applications et autres sites peuvent être utilisés pour stimuler la créativité des plus jeunes. Enfin de 9 à 12 ans, l’usage peut être plus autonome mais il faut mettre en place des règles et des outils de contrôle pour limiter le temps passé devant les écrans.