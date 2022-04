Grossesse : comment l'usage d'un smartphone peut affecter la relation précoce entre un parent et son bébé

L'ESSENTIEL Les familles interrogées ont participé au projet ORIGINS, à savoir une étude à long terme visant à découvrir les causes de nombreuses maladies chroniques en Australie.

"L'impact de l'interaction homme et appareil mobile sur les adultes est bien documenté. Cependant, sa potentielle importance avant la naissance a rarement été étudiée", ont déclaré des chercheurs de l’université Curtin à Perth en Australie. C’est pourquoi ils ont décidé de réaliser des travaux, dont les résultats ont été publiés dans la revue Ergonomics. Pour savoir l’utilisation parentale du téléphone et de la tablette peut avoir un impact sur la relation entre le père ou la mère et le bébé durant la grossesse et donc le développement de l'enfant, les scientifiques ont recruté 27 familles.

Les volontaires ont été interrogés afin d’examiner comment les parents utilisaient ces appareils pendant la grossesse, comment leur utilisation influençait leurs pensées, leurs sentiments et leurs comportements envers leur bébé pendant que l’enfant était dans le ventre de la future maman. Toutes les familles se sont servies de leur portable et leur tablette à des fins diverses et ont décrit de bons niveaux d'attachement prénatal.

Une perturbation ou un renforcement de l'attachement en fonction de l'utilisation des appareils

Certains parents ont utilisé leur téléphone pour suivre l’évolution de la taille du bébé ou leur faire écouter de la musique. D’après les résultats, ces participants se sentaient plus proches de leur enfant et étaient plus attentionnés envers leur nourrisson.

"Cependant, les parents qui utilisaient leurs appareils pour des tâches sans rapport, comme le fait de défiler des contenus sur les réseaux sociaux ou un usage prolongé sans but précis, ont ressenti un sentiment de déconnexion avec leur bébé. (…) En outre, plusieurs parents ont mentionné que la vue et lecture de scénarios catastrophes et de cas extrêmes, tels que des histoires de mortinatalité, en consultant leur téléphone avait conduit à une inquiétude accrue", a expliqué Rebecca Hood, auteure principale de l’étude, dans un communiqué.

Selon les auteurs, les praticiens devraient être conscients des effets positifs et néfastes de l’utilisation des appareils mobiles durant la grossesse et les communiquer aux futurs parents. Cela pourrait aider les familles à maximiser les avantages de cet usage et à réduire les inconvénients afin de renforcer le sentiment d'attachement prénatal.