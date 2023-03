Diabète gestationnel : tamiser la lumière avant de dormir diminue le risque

L'ESSENTIEL 741 femmes enceintes ont été suivies pour examiner le lien entre l’exposition à la lumière avant de dormir et le risque de souffrir d’un diabète gestationnel.

Les participantes exposées à la lumière artificielle avant le coucher avaient plus de risque de développer ce trouble de la tolérance au sucre.

Pour diminuer les risques, il faut réduire les éclairages chez soi ou son exposition à la lumière bleue des écrans durant les trois heures précédant l’endormissement.

En France, la fréquence du diabète gestationnel est passée de 10,8 % en 2016 à 16,4 % en 2021, d’après l'enquête nationale périnatale 2021. Il s’agit d’un trouble de la tolérance au sucre avec une augmentation de la glycémie plus ou moins importante. Cette anomalie apparaît pendant la grossesse et disparaît après l'accouchement. Le diabète gestationnel peut avoir des conséquences sur la santé de la mère et de l’enfant à naître.

Un lien entre exposition nocturne à la lumière artificielle et risque de diabète gestationnel ?

Récemment, des chercheurs du Northwestern University Feinberg School of Medicine (États-Unis) ont révélé que le fait de réduire l'intensité des lumières chez soi ou son exposition à la lumière bleue des écrans avant d’aller au lit diminuait le risque de développer un diabète gestationnel. Pour parvenir à cette conclusion, ils ont mené une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue American Journal of Obstetrics & Gynecology MFM.

"De plus en plus de preuves suggèrent que l'exposition à la lumière durant la nuit peut être liée à une altération de la régulation du glucose chez les adultes n’étant pas enceintes", ont-ils indiqué. Dans le cadre de ces travaux, les scientifiques ont donc voulu examiner le lien entre l’exposition à la lumière artificielle avant de dormir pendant la grossesse et le risque de souffrir d’un diabète gestationnel.

Pour cela, ils ont recruté 741 femmes, qui étaient à leur deuxième trimestre de grossesse, entre 2011 et 2013. L'exposition à la lumière des participantes a été mesurée à l'aide d'un dispositif ActiGraph porté au poignet. Les participantes ont bénéficié du dépistage systématique du diabète gestationnel et ont dû indiquer la qualité et la durée de leur sommeil durant sept jours.

Hyperactivité sympathique : l’exposition à la lumière augmente le rythme cardiaque

Au total, 31 volontaires ont développé un diabète gestationnel. Selon les auteurs, une plus grande exposition à la lumière avant le coucher était associée à un risque accru de diabète gestationnel. Ils précisent que l’exposition à la lumière avant de dormir peut entraîner une obésité abdominale, une résistance à l'insuline et une augmentation de la pression artérielle.

Elle peut aussi affecter le métabolisme du glucose par une hyperactivité sympathique, ce qui signifie que le rythme cardiaque augmente avant le coucher alors qu'il devrait diminuer. "Il semble qu'il y ait une activation inappropriée de la réaction de combat ou de fuite lorsqu'il est temps de se reposer", a déclaré Minjee Kim, auteure de l’étude, dans un communiqué. La chercheuse ajoute que cette hyperactivité sympathique peut entraîner la survenue de maladies cardiométaboliques.

"Mais même après ajustement de l'IMC et de l'âge, le diabète gestationnel continue d'augmenter. (…) Je crains que la lumière contribue silencieusement à ce problème sans que la plupart des gens ne se rendent compte des dommages potentiels", signale-t-elle.

Diabète gestationnel : réduire l’éclairage trois heures avant de dormir

Pour l’heure, l’équipe ne sait pas quelle source de lumière artificielle est à l'origine du problème, mais "il se peut que tout s'additionne". Elle recommande ainsi aux femmes enceintes de réduire les éclairages dans leur environnement durant les trois heures qui précèdent leur endormissement. "Il est préférable de ne pas utiliser son ordinateur ou son téléphone pendant cette période. Mais si vous devez les utiliser, réduisez autant que possible la luminosité de l'écran."