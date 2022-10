Diabète gestationnel : conseils d'une médecin pour réduire les risques

L'ESSENTIEL On parle de diabète de grossesse lorsqu’une hyperglycémie est découverte chez une femme enceinte qui n’en avait jamais présenté avant sa grossesse.

Il touche entre 2 et 6 % des femmes enceintes selon le dictionnaire médical Vidal, et disparaît après l'accouchement dans la majorité des cas.

Cette pathologie est associée à un risque accru d'hypertension artérielle, de pré-éclampsie et de césarienne au moment de l'accouchement.

Le diabète gestationnel, ou diabète de grossesse, se caractérise par une hausse de la glycémie. Il se développe chez la femme enceinte : il apparaît pendant la grossesse puis disparaît après l’accouchement. Cette pathologie peut cependant avoir de sérieuses conséquences sur la santé de la mère et de l’enfant.

Diabète de grossesse : des risques pour la mère et l’enfant

Pour la mère, il peut notamment provoquer de l’hypertension artérielle et une pré-éclampsie, avec un risque de décollement du placenta, d’avoir un accouchement prématuré, ou encore de provoquer un retard de croissance du fœtus. Le bébé peut également être plus gros à la naissance, avec un poids supérieur à 4 kg, entraînant un accouchement plus difficile.

Après la naissance, il peut provoquer chez l’enfant “une détresse respiratoire (par manque de maturation des poumons), de l’hyperglycémie et un risque plus élevé de développer un diabète de type 2 au cours de sa vie”, détaille le dictionnaire médical Vidal.

Comment réduire les risques de faire un diabète gestationnel ?

Parmi les femmes qui développent un diabète de grossesse, certaines ne présentent aucun facteur de risque. “Beaucoup de personnes pensent qu'elles ne peuvent pas avoir de diabète gestationnel parce qu'elles n'ont pas d'antécédents familiaux et qu'elles ont un poids santé”, explique l’obstétricienne et gynécologue Salena Zanotti dans un article de la clinique de Cleveland. “Mais les changements hormonaux qui se produisent pendant la grossesse peuvent toujours vous faire développer un diabète gestationnel, il est donc essentiel de les sensibiliser aux changements de mode de vie qu’elles peuvent apporter avant de tomber enceinte.”

La spécialiste conseille notamment d’adopter des habitudes de vie saine avant, pendant et après la grossesse, en intensifiant l’exercice physique, en diminuant la quantité de sucre et de glucides raffinés (pain blanc, riz blanc, etc) dans l’alimentation et en augmentant celle de fibres (légumes crus, grains entiers, etc).

Diabète : 3 façons de gérer la glycémie pendant la grossesse

En cas de développement d’un diabète pendant la grossesse, la médecin conseille de ne pas trop s’alarmer pour éviter un stress supplémentaire. “Heureusement, si nous diagnostiquons le diabète gestationnel suffisamment tôt, la majorité des patientes peuvent le contrôler avec un régime alimentaire et de l'exercice”, souligne-t-elle. Elle conseille notamment de surveiller quotidiennement la glycémie, d’adapter son alimentation en se concentrant sur les protéines maigres et en limitant l’apport de glucides et de sucres simples. Par ailleurs, un étalement des repas tout au long de la journée, avec trois repas et deux collations sans aucun grignotage est également nécessaire.

“Pour un petit pourcentage de personnes, ces choses ne fonctionnent pas d'elles-mêmes, et les médicaments peuvent aider”, ajoute-t-elle.