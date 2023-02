9 astuces pour arrêter de tousser la nuit

L'ESSENTIEL La toux grasse comme la toux sèche peuvent survenir la nuit.

Or, de bonnes nuits de sommeil sont nécessaires à la guérison.

Pour mieux dormir en cas de toux, il est important de bien s’hydrater, de surélever sa tête mais des traitements peuvent aussi améliorer la qualité des nuits.

Un rhume, une allergie, de l’asthme ou encore une bronchite : la toux peut avoir différentes explications. Elle peut devenir particulièrement gênante lorsqu’elle survient la nuit. Une professionnelle de santé donne neuf conseils pour se débarrasser des toux nocturnes sur le site de la clinique Cleveland, située aux États-Unis.

Différents types de toux nocturnes, différents traitements

Il existe deux formes principales de toux : la toux sèche et la toux grasse. Certaines astuces permettent de soulager l’une ou l’autre, sans distinction, mais il est toutefois important de réussir à identifier la toux dont vous souffrez. "Lorsque vous crachez du mucus ou des mucosités de vos poumons, cela est considéré comme une toux grasse ou productive, explique le Dr Elizabeth Rainbolt, de la clinique Cleveland. Et une toux sèche ou non productive, c'est quand vous toussez sans expulser de mucus ou de glaire." Mais lorsqu’une personne est malade, le type de toux peut évoluer selon les stades de la maladie. "Lorsque vous avez un rhume, cela commence dans votre nez ou vos sinus, vous avez une toux sèche, précise-t-elle. Votre rhume peut pénétrer dans votre poitrine, et c'est à ce moment-là que votre toux sèche peut se transformer en toux grasse." Quel que soit le type de toux, il est primordial de la soulager, surtout quand elle devient une cause d’insomnie car le sommeil participe au bon équilibre du système immunitaire et donc à la guérison.

Six astuces pour soulager les toux grasses pendant la nuit

En cas de toux grasse nocturne, cette spécialiste recommande d’utiliser un expectorant, comme la guaifénésine. Ce type de médicament permet de fluidifier le mucus et de tousser plus facilement pour l’expulser. Son deuxième conseil est d’avoir recours à un humidificateur à vapeur froide, dans votre chambre la nuit. "L'humidité dans l'air peut aider à soulager à la fois une toux sèche et grasse", indique-t-elle. Dans une pièce, il faut avoir un taux d’humidité compris entre 40 et 50 %. Sinon, il est aussi possible d’opter pour une douche chaude juste avant d’aller dormir : celle-ci aura un effet similaire à l’humidificateur et aidera à dégager les voies respiratoires.

Par ailleurs, elle rappelle que consommer des boissons chaudes est efficace pour soulager les toux grasses nocturnes. Par exemple, vous pouvez boire une tisane avec du miel avant de dormir. Mais il est aussi important de s’hydrater tout au long de la journée "pour aider à fluidifier le mucus". Le Dr Elizabeth Rainbolt suggère également d’utiliser un spray nasal salin, composé d’eau et de sel, afin de "fluidifier les sécrétions". "Un gargarisme à l'eau salée, fait avec une cuillère à café de sel dans un verre d'eau tiède, peut également aider", estime-t-elle. Si aucun des précédents conseils ne fonctionne, alors il est possible d’utiliser un antitussif, uniquement la nuit et seulement si vous n’avez pas d’autres problèmes de santé.

Toux sèche : trois astuces pour moins tousser la nuit

La plupart des astuces pour la toux grasse peuvent être utiles contre la toux sèche. Néanmoins, d’autres précautions sont à prendre pour limiter ces quintes de toux nocturnes. En premier lieu, la spécialiste conseille de réduire au maximum votre exposition à la poussière et aux allergènes, notamment grâce à un purificateur d’air. Une douche avant de dormir aide aussi à se débarrasser des éventuelles traces d’allergène, comme le pollen. Elle conseille aussi d’utiliser des pastilles anti-toux car elles peuvent "aider à soulager le mal de gorge", celles au menthol permettent également de dégager les sinus. Enfin, elle conseille d’utiliser un décongestionnant, sous forme de pilule ou de spray nasal.

Toux sèche ou toux grasse : bien se positionner pour mieux dormir

Pour éviter les quintes de toux nocturnes, il est aussi important de bien se positionner. La tête doit être surélevée afin d’éviter que le mucus s’accumule au fond de la gorge. "Si vous souffrez d'une toux sèche, dormir sur le côté plutôt que sur le dos peut aider à minimiser l’irritation", complète le Dr Rainbolt. Si vous avez de la fièvre, des difficultés à respirer ou que vous crachez du sang, il est primordial de consulter rapidement un médecin.