Des sirops contre la toux pour traiter les AVC

L'agent actif des sirops contre la toux pourrait être utilisé pour déboucher les artères obstruées lors d’un accident vasculaire cérébral.

Chaque année, plus de 130 000 Français sont victimes d’un accident vasculaire cérébral (AVC), qui est la première cause de handicap acquis, chez l’adulte, et la deuxième cause de mortalité, avec 10 % des décès.

Dans la plupart des cas, ces accidents sont dus à un caillot sanguin qui obstrue l’afflux de sang vers le cerveau. Mal ou plus irriguées, les cellules cérébrales meurent, provoquant ainsi des dommages neurologiques.

Une équipe de chercheurs de l’Inserm et de l’université de Caen ont découvert qu’un médicament très banal pourrait dissoudre ces caillots : il s’agit des sirops contre la toux !





Casser les caillots

Mucomyst, Exomuc, Fluimucil… Ces médicaments couramment utilisés contiennent de la N-acétylcystéine. Elle permet de fluidifier les sécrétions bronchiques et de favoriser l’expectoration, par un mode d’action simple.

Le mucus contient principalement des protéines de mucine qui établissent entre elles des liaisons moléculaires, ce qui lui confère sa viscosité. La N-acétylcystéine casse ces liaisons, rendant ainsi le mucus plus fluide et plus facile à expectorer.

Au sein des caillots sanguins qui provoquent la thrombose (l’obstruction des vaisseaux), des liaisons similaires s’établissent. Ici, la mucine est remplacée par les plaquettes sanguines, dont une protéine, le facteur de von Willebrand, provoque l’agrégation.