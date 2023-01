Rappel de produits : ce reblochon populaire ne doit pas être consommé

L'ESSENTIEL Le lot de reblochons concerné porte la marque de salubrité FR 74.011.060 CE.

Le staphylocoque doré désigne différentes bactéries, dont certaines peuvent être nocives pour l’humain.

Gare à l’infection alimentaire ! Si vous avez récemment acheté du reblochon en supermarché, il faut vérifier quelle est sa marque. Celui vendu par Pochat & fils fait l’objet d’un rappel. Le site Rappel Conso, qui alerte sur les produits dangereux, explique que le "petit Reblochon de Savoie AOP au lait cru" est concerné par une possible présence de staphylocoques. Les reblochons concernés ont été en vente dans les magasins des groupes Leclerc, Carrefour, Cora et Auchan, entre le 26 décembre et le 14 janvier.

Petit Reblochon de Savoie - Pochat & fils



Risques : Staphylococcus aureus (agent responsable d'intoxination staphylococcique)



Staphylocoque dans le reblochon : quels sont les risques ?

"L’ingestion de ces bactéries ne provoque pas forcément une infection, cela dépend du type de bactérie et de la dose consommée, indique le ministère de l’agriculture. De plus, certains individus sont des porteurs sains, c’est-à-dire qu’ils portent les bactéries en eux sans développer de maladie."

La toxi-infection se manifeste entre 30 minutes et 6 heures après la contamination par "des troubles gastro-intestinaux (vomissements principalement) apparaissant dans les heures qui suivent l'ingestion et disparaissant en général rapidement", précise Rappel Conso. Chez certaines personnes, la contamination se traduit par des maux de tête, des diarrhées, ou une soif importante. "Ils peuvent évoluer vers une déshydratation, une septicémie ou un choc toxique, prévient le ministère de l’agriculture. L’entérotoxicose guérit souvent spontanément après 12 à 24 heures." Les chocs toxiques liés au staphylocoque doré sont rares : on comptabilise entre 5 et 10 cas par million d’habitants chaque année.

Reblochon contaminé : quelle conduite adopter ?

Si vous avez acheté un de ces produits, il ne faut pas le consommer et le rapporter au point de vente, pour obtenir un remboursement. En cas de question, un numéro gratuit est disponible, du lundi au vendredi de 8 h à 18 h : 0805805950. "S’il y a eu consommation, il faut rester vigilant et consulter immédiatement son médecin dès l’apparition des symptômes décrits", précise Rappel Conso.

Staphylocoque : comment limiter les risques ?

En France, la direction générale de l’alimentation (DGAL) surveille les produits commercialisés pour limiter les risques de contamination. La DGAL estime réaliser environ 60.000 prélèvements chaque année. Mais la contamination peut aussi se faire au sein du domicile. Ainsi, il est conseillé notamment de bien respecter la chaîne du froid, de régler son réfrigérateur à une température maximale de 4°C, de respecter les dates de consommation et de nettoyer régulièrement son réfrigérateur avec de l’eau de javel. "Les bactéries étant tuées par la chaleur et certaines toxines pouvant y être très résistantes, il est essentiel de cuire ou réchauffer les aliments crus d’origine animale ou les plats prêts à consommer à plus de 100°C", recommande le ministère de l’agriculture.