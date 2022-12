Des chercheurs ont créé un rouge à lèvres qui tue les virus et les microbes

L'ESSENTIEL Selon les estimations, il se vend 300 millions de rouges à lèvres par an en Europe. Cela représente près de dix tubes vendus chaque seconde.

Les cranberries sont riches en antioxydants et en vitamine C. Ce sont ces composés qui leur confèrent des propriétés anti-virales.

Hydratant, repulpant, anti-âge, mat, brillant… nous ne manquons pas de choix lorsque nous cherchons un nouveau rouge à lèvres. Et, il est possible que nous ayons prochainement aussi la possibilité d’en avoir un anti-viral. Des scientifiques de l’université catholique San Vicente Mártir de Valence (Espagne) sont parvenus à mettre au point un rouge à lèvres capable de “désactiver” les germes.

Un rouge à lèvres à la cranberry pour lutter contre les maladies

Pour développer leur produit anti-viral, les chercheurs espagnols se sont tournés vers des ingrédients naturels, et plus précisément les cranberries. Ils ont choisi ces fruits - également connus sous le nom de canneberge - pour leur expérience, car de nombreuses études scientifiques ont mis en avant leurs propriétés anti-microbiennes. Il a, en effet, été démontré que l’extrait de cranberry combat les virus, les bactéries et les champignons.

Le responsable de la recherche Ángel Serrano-Aroca et ses collègues sont parvenus à utiliser cet aliment pour créer une teinte rouge foncé capable de lutter contre les germes. La substance colorée a ensuite été mélangée avec une base de crème de rouge à lèvres contenant du beurre de karité, de la vitamine E, de la provitamine B5, de l'huile de babassu et de l'huile d'avocat.

Du maquillage pour inactiver des virus et des bactéries résistantes

Le rouge à lèvres développé par les chercheurs a été mis en contact avec des cultures contenant différents virus, bactéries et champignons. L’équipe a indiqué dans son article, paru dans la revue ACS Applied Materials & Interfaces, que le produit est parvenu à inactiver dans les cinq heures après l’application “un large éventail de microorganismes : des virus enveloppés tels que le bactériophage Φ6 (un substitut du SRAS-CoV-2), les virus non enveloppés dont le bactériophage MS2, des bactéries multirésistantes comme Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline, Escherichia coli et Mycobacterium smegmatis (un substitut de Mycobacterium tuberculosis) et le champignon Candida albicans (responsable de mycose, NDLR)”.

Pour les scientifiques, cette nouvelle formule de rouge à lèvres pourrait offrir une protection contre de nombreuses maladies et aider à lutter contre les épidémies.