Additifs, matières grasses : des produits «sans sucres ajoutés» pas toujours bons pour la santé 

L'ESSENTIEL UFC-Que Choisir constate aussi que certains produits "sans sucres ajoutés" contiennent plus de sel, à l’image de certaines mayonnaises.

Certains produits contiennent du sucre sous une autre appellation : saccharose, glucose, fructose, dextrose ou encore maltose.

Le sucre ajouté est mauvais pour la santé. "Une consommation excessive de sucre est associée aux maladies du cœur, à l’AVC, à l’obésité, au diabète, à l’hypercholestérolémie, au cancer et aux caries dentaires", rappelle la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada. Pour limiter le risque, certaines personnes font le choix de réduire leur consommation de sucre, et de se tourner vers des produits sans sucres ajoutés. Selon l’association de consommateurs UFC-Que Choisir, ce ne serait pas toujours une bonne idée. Les alternatives allégées sont parfois plus riches en matières grasses.

Pain de mie, céréales : "sans sucres ajoutés" mais trop de matières grasses

L’association a analysé la composition d’une centaine de produits labellisés "sans sucres ajoutés" et de produits classiques. Elle constate que l’absence de sucres ajoutés est compensée par un ajout de matières grasses. Par exemple, UFC-Que Choisir cite la tablette de chocolat sans sucre Karéléa de Léa Nature : elle contient 47 % de matières grasses en plus, par rapport à la tablette de chocolat noir de la marque Lindt, à la fleur de sel. Du côté des céréales, la conclusion est similaire : les produits fourrés au beurre de cacahuètes de la marque Funky renferment 42 % de matières grasses supplémentaires, en comparaison à leurs équivalents. Les produits de boulangerie ne sont pas épargnés, ainsi, le pain de mie de la marque La boulangère bio a 121 % de matières grasses en plus, par rapport aux autres pains de mie, qui ne sont pas "sans sucres ajoutés".

Produits "sans sucres ajoutés" : gare aux additifs !

Le magazine UFC-Que Choisir constate aussi que certains produits contiennent des additifs, tels que le sucralose, l’acésulfame K ou l’aspartame. Ces derniers sont "suspectés d'effets délétères sur la santé, notamment au travers d'une perturbation de la flore intestinale", rappelle l’association. Elle cite notamment les yaourts Light and Free, le thé glacé pêche zéro d’Auchan et le sirop de menthe 0 % de Carrefour.

Certains produits sont vraiment "sans sucres ajoutés"

Il y a toutefois quelques bonnes nouvelles dans le bilan de l’UFC-Que Choisir. L’association remarque que les confitures et compotes "sans sucres ajoutés" n’ajoutent pas d’additifs ou de matières grasses dans leurs produits, mais des fruits. Elle cite les confitures des marques Bonne Maman ou Andros, et compotes Pom'potes ou Carrefour Bio.

Quelle quantité de sucre peut-on consommer ?

Manger des produits naturellement riches en sucre n’est pas problématique s’ils font partie d’une alimentation variée et équilibrée. Par exemple, il existe des légumes riches en sucre, et les fruits le sont aussi naturellement. C'est la quantité de sucres ajoutés qu'il est important de réduire dans notre assiette. L’Organisation mondiale de la santé a publié des recommandations à ce sujet : il serait préférable de limiter l’apport en sucre à 10 % de la ration énergétique totale, que ce soit chez l’adulte ou chez l’enfant, voire dans l’idéal à 5 %. Cela représente 25 grammes de sucre par jour, soit environ six cuillères à café.