Bloc opératoire : cette chirurgienne chante pour détendre ses patientes avant leur opération

L'ESSENTIEL "La musique a toujours fait partie de ma vie au même titre que la médecine et c’est le moyen pour moi de joindre l’utile à l’agréable", confie le docteur Aïcha N'Doye.

"Faire une intervention sans prendre en compte tous les facteurs de stress, ce n'est bon ni pour la patiente ni pour la suite de sa prise en charge."

"If I Ain't Got you". C’est cette chanson d'Alicia Keys que la docteur Aïcha N'Doye, chirurgienne gynécologue et sénologue, a entonné avant d’opérer sa patiente qui était anxieuse. Pendant qu’elle chantait, la praticienne a été filmée par une de ses collègues. La Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine où elle exerce son métier, a publié la vidéo sur Facebook le lundi 9 janvier. Très vite, elle a fait le tour des réseaux sociaux et a ému de nombreux internautes.

"Je le fais assez régulièrement avec des patientes stressées"

Ce n'est pas la première fois que la spécialiste interprète des chansons dans la salle d’opération de l’établissement. "La première fois que je l'ai fait, c'était au bloc opératoire pour une patiente agitée que l'on n'arrivait pas à endormir. J'ai alors proposé de chanter, La personne est restée très calme, jusqu'à l'endormissement. Elle était très calme aussi au réveil, alors on s'est dit qu'il fallait le faire tout le temps ! Je le fais assez régulièrement, dans toutes les situations un peu complexes avec des patientes stressées", a déclaré, à France Bleu Gironde, la docteur Aïcha N'Doye.

La chirurgienne a expliqué qu’elle poussait la chansonnette pour des accouchements compliqués depuis qu’elle était interne en médecine. "Pour moi, c'était banal, je ne pensais pas que ça pouvait plaire à ce point. (…) Je demande aux patients leur chanson préférée et si je la connais, je la chante, sinon je choisis une chanson douce qui leur permet de partir en douceur. C'est souvent ce que j'aime donc plutôt de la Soul, mais ça peut aussi être du Aznavour, du rap...", a précisé la soignante qui a commencé à chanter à 13 ou 14 ans.

Examen gynécologique : "Le fait de chanter les apaise, les détend"

Dans une interview accordée au quotidien Sud-Ouest, la praticienne a indiqué qu’elle chantait aussi parfois pour des patientes lors d’une consultation. "Il m’arrive de consulter des femmes qui n’ont pas vu de gynéco depuis longtemps, d’autres qui ont été traumatisées par des examens brutaux, ou qui ont peur, qui stressent. Je baisse la lumière, je leur demande de se concentrer sur ma voix. Le fait de chanter les apaise, les détend. Et l’on peut procéder à un examen tranquillement. C’est compliqué un examen gynécologique, on touche à l’intimité."