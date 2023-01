Discuter avec des inconnus, la solution pour être plus créatif

L'ESSENTIEL Parler avec des inconnus pourrait nous rendre plus optimistes et positifs.

Discuter avec des étrangers aiderait à accroître notre empathie.

Et si échanger avec des inconnus était la clé pour trouver de nouvelles idées ? C’est ce qu’ont suggéré des chercheurs de l’université Bocconi à Milan (Italie). Dans le cadre d’une étude, parue dans la revue, Academy of Management Journal, ils se sont intéressés à l’impact de nos relations dans la recherche d'idées, en établissant une distinction entre les personnes qui nous connaissent bien et celles qui ne nous connaissent pas.

"Comme les gens ont généralement différents types de liens, la sélection des liens dans chaque phase et leur changement si nécessaire sont important pour la créativité. Nous identifions les types de liens (faibles ou forts) qui sont utiles dans la génération et l'élaboration d'idées. À partir de cette compréhension, nous déterminons si les personnes ont recours à ces liens dans chaque phase", peut-on lire dans les travaux.

Brainstormer avec des inconnus booste la créativité

D’après les résultats, les personnes avec lesquelles nous entretenons des relations solides, comme nos parents, notre partenaire et nos amis proches, ne sont pas les mieux placées pour nous aider à trouver de nouvelles idées. En clair, il faudrait plutôt discuter avec des amis éloignés, des connaissances ou des inconnus pour stimuler notre créativité. Moins nous connaissons une personne, plus elle est susceptible de remettre en question nos idées.

Les liens faibles augmentent le risque d'"accidents créatifs" en fournissant "diverses notions qui entrent en collision dans le cerveau", ont précisé les auteurs. En d'autres termes, les étrangers et les personnes n’étant pas proches de nous peuvent offrir des perspectives inhabituelles, ce qui nous incite à faire preuve de plus de souplesse et de créativité.

Créativité : nos "proches sont les mieux placées pour approfondir les idées"

Pier Vittorio Mannucci, co-auteur des recherches, a testé cette théorie qu’il a mise en avant. Lors de la rédaction de son livre pour enfants, il a contacté des connaissances qui avaient passé du temps dans les différents lieux dans le monde, car son œuvre racontait l’histoire d’une personne qui a trouvé un moyen de voyager dans le temps. Les conversations qu'il a eues l'ont aidé à faire émerger un certain nombre d'idées qui ont finalement déterminé son orientation créative.

"Cela ne veut pas dire que les personnes dont nous sommes proches n'ont pas un rôle à jouer pour nous aider à trouver de nouvelles idées. Au contraire, les personnes que nous considérons comme des proches (nos collègues, nos parents, nos amis) sont les mieux placées pour approfondir les idées", a conclu le chercheur dans un communiqué.