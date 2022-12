5 conseils pour prendre soin de vos pieds cet hiver

L'ESSENTIEL Un pied adulte est constitué de 26 os. Il se compose de 33 articulations et une centaine de tendons.

Les fractures du pied sont généralement liées à des chutes, des torsions ou des chocs. Elles causent une douleur importante qui s'aggrave quand il y a appui sur le pied blessé.

Le pied d'athlète est une mycose fréquente chez l'adulte. Les symptômes sont une rougeur et une exfoliation entre les orteils, des démangeaisons ou encore une desquamation. L'infection peut atteindre la plante des pieds.

Engelures, foulures, fractures… si vous n’y prêtez pas attention, vos pieds peuvent rapidement récolter leur lot de blessures durant la saison des températures négatives et des gelées.

Les spécialistes en orthopédie de l'Hospital for Special Surgery (HSS) de New York confirment qu'ils constatent généralement une augmentation des blessures et des problèmes de pieds pendant l'hiver. Ils ont partagé quelques conseils pour les éviter.

Bien choisir vos chaussures

Le premier geste pour se préserver des glissades et des chutes durant l’hiver est d’avoir des chaussures bien adaptées à la météo, mais également à sa taille. "Nos pieds changent à mesure que nous vieillissons, et les chaussures qui nous allaient l'année dernière peuvent maintenant être trop serrées", met en garde le Dr Mark Drakos, chirurgien orthopédique du pied et de la cheville au HSS. "Avoir les pieds serrés dans des chaussures trop ajustées peut entraîner des douleurs, des ampoules, des ecchymoses et d'autres problèmes", poursuit-il.

Par ailleurs, il recommande d’acheter vos bottes d’hiver en fin d’après-midi ou en soirée, car les pieds ont tendance à grossir au fil de la journée. Autre astuce : pensez à prendre les chaussettes que vous prévoyez de porter par temps froid. Vous prenez, sinon, le risque d’être trop serrés dans vos chaussures neuves. Et bien sûr, vérifiez la qualité de la semelle. Une bonne adhérence aidera à rester debout sur les sols enneigés ou verglacés.

"Cela peut sembler du bon sens, mais la première tempête hivernale de la saison prend souvent les gens au dépourvu, et nous avons tendance à voir plus de blessures", prévient le Dr Andrew Elliott, chirurgien orthopédique du pied et de la cheville au HSS dans un communiqué de l'établissement hospitalier.

Le chirurgien orthopédiste conseille aussi de toujours avoir des chaussures d’hiver de rechange au travail ou dans sa voiture pour pouvoir faire face à un changement de météo imprévu.

Pieds : 4 gestes pour éloigner les champignons et infections

Avoir de bonnes chaussures adaptées aux temps froids et pluvieux est une bonne chose. Toutefois, ce n’est pas le seul élément auquel prêter attention pour avoir des pieds en bonne santé tout l’hiver. Les deux experts recommandent de :