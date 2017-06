Mieux choisir ses chaussures

Alors à l’occasion de cette nouvelle journée nationale, l’association invite tous les Français à venir consulter un podologue gratuitement. Une centaine se mobilisent sur tout le territoire dans les centres de santé ou encore les écoles pour dépister et prodiguer des conseils.

Cette édition 2017 sera également l’occasion de faire examiner ses chaussures. D’après l’Observatoire 2016 de la santé du pied, plus de 40 % des Français optent pour des chaussures de ville et 20 % pour une paire de basket. Mais ces choix ne sont pas toujours les bons.

« L’achat des chaussures est trop souvent réalisé à la “va-vite“ et en fonction de critères esthétiques ou de mode sans tenir compte du confort ressenti et encore moins en respectant la forme et l’anatomie des pieds, relève Djamel Bouhabib, président de l’Union Française pour la santé du Pied (UFSP). Il est essentiel de tenir compte des matériaux utilisés et de la forme de la chaussure afin de garantir une bonne santé des pieds et ce, dès le plus jeune âge. Nombre de problèmes seraient ainsi évités si l’acte d’achat des chaussures était mieux maitrisé, mieux compris. »

Les années précédentes, près de 45 000 Français avaient bénéficié de ces consultations. Les professionnels du pied espèrent qu’ils seront tout aussi nombreux pour cette édition.