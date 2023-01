Ménopause : avec l'âge, les femmes sont moins satisfaites sexuellement

L'ESSENTIEL La sexualité des femmes décline avec l'âge.

Des explications physiologiques peuvent être avancées, sans toutefois négliger les aspects psychosociaux.

La ménopause, période de bouleversements hormonaux, est une étape importante dans la vie d'une femme. Accompagnée d'effets secondaires plus ou moins désagréables tels que bouffées de chaleur, troubles du sommeil ou sécheresse vaginale, la ménopause correspond aussi souvent à un moment de déclin des relations sexuelles.

En 2015, une étude publiée dans la revue Endocrinology & Metabolism Clinics of North America a conclu que "le dysfonctionnement sexuel augmente avec l'âge et est très prévalent chez les femmes ménopausées". D'autres recherches ont montré que 42 % des femmes préménopausées relatent des symptômes de dysfonctionnement sexuel. Après 8 ans, leur nombre passe à 88 %.

Quelles sont les explications de ce déclin de la satisfaction sexuelle? Des travaux ont mis en évidence des facteurs physiologiques associés à la ménopause : la sécheresse vaginale et la chute des niveaux d'œstrogènes pouvant entrainer des rapports sexuels plus difficiles ou désagréables. Mais ces facteurs physiologiques ne sont pas les seuls à avoir un impact significatif sur la libido ou la vie sexuelle d'une femme, des changements psychosociaux doivent également être pris en compte.

Baisse de confiance en soi, stress... entraînent une baisse de libido

Une étude de 2019, publiée dans Menopause, s’est penchée sur ces facteurs psychosociaux. Menée par des chercheurs de l’université du Sussex à Brighton et de l'University College London, au Royaume-Uni, ainsi que par l'université de New South Wales à Sydney, en Australie, ces recherches ont révélé que la vie sexuelle de nombreuses femmes décline avec l’âge et que ce déclin est lié à des problématiques qui ont été négligées par la communauté des chercheurs : problèmes liés à l'image corporelle, à la confiance en soi et à la perception de la désirabilité, au stress, aux changements d'humeur ainsi qu’aux problèmes relationnels.

Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs se sont appuyés sur les données de 4.418 femmes âgées en moyenne de 64 ans et qui ont participé à l’essai UK Collaborative Trial of Ovarian Cancer Screening (UKCTOCS). Au début de l’étude, environ la moitié des femmes a déclaré être sexuellement actives, mais au fil du temps, tous les aspects de l'activité sexuelle ont diminué. Elles ont exposé que leurs relations sexuelles étaient moins fréquentes, moins agréables et plus inconfortables. La raison majeure de ne pas être sexuellement active est l'absence de partenaire, principalement due au veuvage.

D'autres raisons sont fréquemment citées pour justifier la moindre fréquence des rapports sexuels, par ordre d'importance : la santé du partenaire, son dysfonctionnement sexuel, les problèmes de santé de la femme, les symptômes de la ménopause et les médicaments prescrits. Pour ce qui est de la baisse de la libido, de nombreuses femmes ont exposé des problèmes relationnels, la logistique de l'organisation d'une relation physique et les effets du vieillissement sur leur image et leur confiance en elles.

Seulement 3 % des participantes ont déclaré des expériences sexuelles positives. Pourtant, uniquement 6 % ont demandé une aide médicale pour des problèmes d’ordre sexuel.

Une meilleure formation des médecins sur la sexualité des femmes ménopausées

Pour ces chercheurs, les nouvelles découvertes "auront des implications dans la pratique clinique", en particulier la prise en charge des femmes qui signalent une insatisfaction sexuelle liée à la ménopause. Selon eux, "les difficultés sexuelles sont souvent sous-déclarées, sous-reconnues et sous-traitées" en milieu médical.

Ils conseillent également aux praticiens de parler de ces aspects avec leurs patientes ménopausées afin de mieux les accompagner dans la reconquête de leur vie sexuelle. "Une communication ouverte sur la sexualité, y compris les désirs, les besoins et les dysfonctionnements, est importante et réduira le seuil requis pour que les femmes discutent de la fonction sexuelle. Une éducation sexuelle supplémentaire [pour les praticiens de la santé] est nécessaire pour faciliter ce processus", estiment les chercheurs.