L'ESSENTIEL Toux, essoufflement, fatigue, malaise après l’effort, perte du goût ou de l’odorat, fièvre, dépression, dysfonctionnement cognitif… Deux millions de Français souffriraient encore de symptômes de Covid long, selon Santé publique France.

Les femmes sont statistiquement plus à risque de souffrir de formes longues de Covid-19.

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 10 à 20% des personnes infectées par le coronavirus ont développé des symptômes de "Covid long", c’est-à-dire qui persistent plusieurs semaines ou mois, voire des années, avec des conséquences parfois graves sur leurs capacités physiques, cardiaques et respiratoires. Certains voient aujourd’hui le bout du tunnel et songent à reprendre une activité physique "comme autrefois". Mais la prudence est de mise : après une longue pause forcée qui a pu laisser des séquelles, il est crucial de prendre son temps et d’accepter ses limites. Comment reprendre intelligemment le sport après un Covid long ? Dans un article du média indépendant The Conversation, Lewis Gough, professeur en Sciences du sport et de l'exercice à l'université de Birmingham (Royaume-Uni) fait le point.

Après un Covid long, faites du sport mais pas trop

Le National Institute for Health Research du Royaume-Uni recommande une approche axée sur la gravité des symptômes de Covid-19. La première chose à faire est donc d’en parler à votre médecin, qui saura vous conseiller des exercices de rééducation ou vous diriger vers une activité physique adaptée à votre condition physique. L’idée est de respecter votre rythme actuel post-Covid, et non pas de reprendre la cadence du sportif que vous étiez. Adaptez le volume et l’intensité de l’exercice à vos capacités, sans vous exténuer. Pour vous aider à y voir plus clair, notez vos symptômes (niveau de fatigue, essoufflement, malaise post-exercice...) pendant et après l’effort sur une échelle de 1 à 10. Et reposez-vous ! Voilà pour les recommandations générales.

Quels exercices pratiquer après un Covid long ?

L’OMS propose des informations utiles sur la façon de reprendre l'exercice en toute sécurité tout en se remettant des symptômes de la COVID. L’activité physique n'a pas besoin d'être intense. Vous pouvez commencer par quelques exercices sur chaise, tels que des flexions des jambes debout ou des coups de poing au-dessus de la tête (en utilisant la chaise pour vous soutenir ou vous asseoir). Vous pouvez ensuite effectuer des enchaînements assis-debout ou des squats, puis passer progressivement à la marche à pied ou à des petites tâches ménagères. Pratiquer une activité en groupe, en forêt par exemple, est vivement recommandée par les médecins, parce que cela motive la personne à "adhérer" à l’effort.

Une fois que vous vous sentez un peu plus d’attaque, et après validation du médecin, l’idée est de travailler autant la force (musculation, poids...) que l’endurance (course, vélo...), avec l’objectif de stimuler les rythmes cardiovasculaire et respiratoire mais aussi de reprendre le muscle perdu lors du Covid long. Des études ici et là ont montré que seulement six à huit semaines de réadaptation pulmonaire, à raison de trois séances d’exercices de force et endurance par semaine, réduisaient drastiquement l'essoufflement et augmentaient la qualité de vie des infectés au Covid long.



Atout bonus : se remettre au sport est aussi un excellent moyen de conjurer les éventuelles futures infections au coronavirus. Associée à un mode de vie sain (alimentation et sommeil), l’activité physique permet en effet de renforcer son système immunitaire en boostant la production de protéines anti-inflammatoires dans l’organisme, rappelle le professeur Lewis Gough. Adopter une routine sportive, avec modération, progressivité et sur ordonnance, c’est notamment réduire le risque de se retrouver une nouvelle fois dans le tunnel.