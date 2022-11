Bronchiolite : le vaccin de Pfizer montre des résultats positifs

L'ESSENTIEL Environ 7.400 femmes enceintes ont participé à cette étude.

L’étude a été réalisée dans 18 pays et a commencé en juin 2020, ce qui a permis d’observer les effets du vaccin lors de différentes saisons de bronchiolite.

30 % des enfants de moins de 2 ans sont touchés par la bronchiolite chaque année.

Un vaccin est efficace contre les formes graves de bronchiolite. Développé par le groupe pharmaceutique Pfizer, il a été testé lors d’un essai clinique de phase III auprès de nourrissons et de femmes enceintes. Dans un communiqué, l’entreprise américaine publie les résultats "positifs" de cette étude sur le vaccin RSVpreF.

Bronchiolite : des nourrissons suivis pendant au moins un an

Dans les trois premiers mois de vie, le vaccin est efficace à presque 82 % contre les formes graves de bronchiolite, et à un peu plus de 69 % dans les six premiers mois. Concernant les formes non-sévères de la maladie, les résultats démontrent une efficacité mais ne permettent pas de conclure à une baisse statistiquement significative. Les chercheurs n’ont pas constaté d’effet secondaire notable chez les femmes enceintes ou les nouveaux-nés vaccinés. Les mères ont reçu une seule dose de vaccin, ou un placebo, entre la fin de leur deuxième et le troisième trimestre de grossesse. "Les mères participantes ont été suivies, pour évaluer la sécurité, depuis la vaccination et jusqu'à six mois après l’accouchement, précise le document. Les nourrissons ont été suivis pendant au moins un an pour l'innocuité et l'efficacité, avec plus de la moitié des nourrissons suivis pendant deux ans."

D’autres vaccins en cours d’élaboration contre le virus respiratoire syncytial

Pour le moment, les résultats n’ont pas été revus par un groupe de scientifiques indépendants. Mais Pfizer prévoit d’ores et déjà de déposer une première demande d’autorisation d'ici la fin de l’année aux autorités sanitaires américaines."S'il est approuvé, le vaccin candidat contre le VRS de Pfizer pourrait être le premier vaccin disponible pour aider à prévenir cette maladie respiratoire courante et potentiellement mortelle chez les jeunes nourrissons", indique le communiqué. D’autres entreprises pharmaceutiques travaillent actuellement sur un vaccin contre le virus respiratoire syncytial, notamment le britannique GSK. Quant aux laboratoires Sanofi et AstraZeneca, ils attendent la validation de la Commission européenne pour commercialiser leur sérum : il est destiné aux enfants de moins d'un an.

La bronchiolite circule fortement en France et à l’étranger

L’autorisation d’un vaccin en Europe et aux États-Unis pourrait permettre d’éviter de nombreuses hospitalisations de jeunes enfants. En France, entre le 10 et le 16 octobre, près de 3.000 enfants de moins de deux ans ont été reçus aux urgences à cause de la bronchiolite. Tout le pays est en vigilance rouge, et la situation est similaire à l’étranger. "Chaque année, nous constatons des niveaux élevés de cas de VRS chez les bébés aux États-Unis, certaines régions signalent des taux d'admission à l'hôpital supérieurs à la normale cette année", estime Eric A.F. Simões, professeur clinicien en pédiatrie-maladies infectieuses, à la faculté de médecine de l'université du Colorado, dans le communiqué de Pfizer.

Chez l’adulte, la bronchiolite est semblable à un rhume, mais pour les plus jeunes, elle peut amener une toux et une respiration sifflante. Certains ont du mal à respirer ou développent de la fièvre. Lorsqu’un enfant atteint ne s’alimente plus correctement, manque de tonus ou s’agite, a des nausées, et une forte gêne respiratoire, il faut alerter le 15.