Covid, grippe ou bronchiolite : faire la différence chez un enfant malade

L'ESSENTIEL Les stratégies de prévention contre le Covid-19 sont également très efficaces pour prévenir la grippe et la bronchiolite.

En plus du port d'un masque et de la distance physique, la vaccination contre la grippe et le Covid-19 réduit le risque d'infections respiratoires.

Les maladies infantiles peuvent être un défi pour les parents et elles l’ont particulièrement été pendant l’épidémie de Covid-19 où un simple rhume pouvait risquer de faire fermer une classe et où le risque d’attraper le virus était réel.

Aujourd’hui, alors que le Covid-19 n’a pas disparu des radars et que la rentrée est bien entamée, exposant les enfants à davantage de contacts, connaître les différences entre les virus respiratoires peut aider à gagner en sérénité et mieux réagir.

Le Covid, la grippe et la bronchiolite ont des points communs

D’abord, les ressemblances : ces virus affectent tous le système respiratoire - le réseau de tissus et d'organes qui aide à respirer.

Ainsi, la toux, l'écoulement nasal et la fièvre sont des symptômes communs.

De même, plusieurs symptômes connus du Covid, comme la perte du goût et de l'odorat, sont en fait communs aux virus respiratoires comme ceux qui causent le rhume et la grippe.

C’est également le cas des vomissements et des diarrhées.

La respiration sifflante est propre à la bronchiolite

Ce qui différencie le Covid-19, la grippe de la bronchiolite est la respiration sifflante qu'elle entraîne, qui n’est pas à prendre à la légère.

La bronchiolite est liée à une infection par le Virus respiratoire syncytial (VRS) et entraîne un gonflement de l’artère pulmonaire. Cette infection virale touche chaque année environ 500 000 enfants de 0 à 2 ans, avec un pic entre 3 et 6 mois.

La grippe provoque une forte fièvre

La grippe présente elle aussi un signe distinctif : en plus d'autres symptômes respiratoires, elle provoque souvent des fièvres élevées de 39,5 ou 40 degrés et peut provoquer des nausées et des vomissements qui, bien qu'ils ne soient pas propres à la grippe, sont souvent pires qu'avec d'autres virus.

Les enfants de moins de 5 ans, et surtout de moins de 2 ans, sont plus exposés aux complications de la grippe comme la déshydratation, une inflammation du cœur, du cerveau ou des tissus musculaires, une pneumonie ou des infections des sinus et des oreilles.

Chaque année, entre 7 000 et 26 000 enfants développent des symptômes suffisamment graves pour nécessiter une hospitalisation.

Le Covid-19 a des répercussions à long terme

Enfin, concernant le Covid-19, les signes sont bien similaires à ceux de la grippe ce qui complique le diagnostic. Cependant, contrairement aux autres virus, le Covid-19 peut avoir un effet grave sur les systèmes corporels en dehors des poumons, comme le brouillard cérébral, qui ne disparaît pas lorsque le virus quitte les poumons, au contraire de la grippe.

Procéder à un test Covid est donc une bonne première étape pour protéger les autres membres de la famille et empêcher la propagation du virus en dehors du foyer s’il s’avère positif.

Et pour ne rien arranger, un enfant peut souffrir d'une co-infection ou le fait d’attraper plusieurs virus en même temps ce qui est malheureusement fréquent chez les enfants lorsqu’ils se retrouvent ensemble.

"Quand ils toussent tous, il n'est pas surprenant qu'un enfant puisse attraper deux ou même trois virus en même temps", note le Dr Esper, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques, qui se veut tout de même rassurant : il n'existe pas de preuve que le fait d'avoir plus d'un virus entraîne des symptômes ou des complications plus graves.