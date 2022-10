Perfectionnisme : un mal qui touche la moitié des Français

L'ESSENTIEL Les 25-34 ans seraient particulièrement concernés par cette recherche de la perfection.

Il est important de s’accorder chaque jour un moment de détente pour soi.

Un Français sur deux souffre de perfectionnisme de façon quotidienne, selon une enquête menée par Ipsos, ce qui en fait l’une des causes les plus fréquentes de stress au travail.

Le stress au travail, très présent en France

Pour parvenir à ce résultat, environ 6.000 personnes ont été interrogées dans le monde entier, dont 1.000 Français. Ainsi, 51 % d'entre eux ont estimé que la recherche du perfectionnisme dans leur tâches quotidiennes était source de souffrance.

Le stress au travail n’est pas un phénomène nouveau dans l’hexagone. Déjà en 2019, une enquête d'Automatic Data Processing (ADP) estimait que la France était l’un des pires pays en Europe. En effet, 19 % des répondants déclarait un stress quotidien au travail.

Le stress aussi présent dans la vie personnelle

Parmi les autres sources de stress mises en avant par les Français dans cette nouvelle enquête : l’entrée dans la vie active, la découverte de la parentalité, la surcharge de travail. Pour 47 % des interrogés, les moments stressants arrivent à n'importe quel jour de la semaine.

Entre les femmes et les hommes, il y a une différence notable quant au stress quotidien : 56 % des Françaises s'estiment souvent stressées contre 44 % chez les hommes. Plusieurs raisons à cela selon l’étude : “un sommeil de mauvaise qualité et des difficultés à s’endormir pour 50 % des femmes contre 39 % pour les hommes, une importante fatigue pour 44 % des femmes contre 33 % pour les hommes et le sentiment d’être dépassée pour 34 % d’entre elles, là où les hommes ne sont que 27 %. Et même si cela évolue, les tâches ménagères et la préparation des repas restent les principales sources de stress chez les femmes à 34 %".

Essayer de réduire le stress au quotidien

Cette réalité est inquiétante car le stress serait à l’origine de 90% des pathologies parmi lesquelles l’hypertension artérielle, le diabète, les maladies cardiovasculaires ou de peau, la dépression ou encore certains cancers.

Il est donc recommandé de diminuer autant que possible le stress au quotidien… La pratique régulière d’un sport ou la méditation peuvent aider à atteindre cet objectif.