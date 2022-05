L'ESSENTIEL Une personne sur cinq est touchée chaque année par un trouble psychique, soit 13 millions de Français.

Le taux de suicide en France est l'un des plus élevés des pays européens de développement comparable.

9 Français sur 10 estiment que leur travail a un impact sur leur santé mentale, selon une enquête pour Moka.care, un service d'accompagnement spécialisé à destination des entreprises. A l’inverse, 92 % des 3.836 sondés expliquent aussi que leurs problèmes personnels se ressentent sur leur humeur au bureau.

Pourtant, les Français s’emploient à ne pas montrer leurs faiblesses au travail, à leurs collègues mais aussi à leur chef : 76 % des salariés n’ont jamais parlé de leurs soucis psychologiques à leurs supérieurs.

"La santé est un tout"

"Encore aujourd'hui, on a tendance à ne prêter attention à notre psychisme que lorsqu'il est mis à mal. Au fond, on ne nous a jamais appris à prendre soin de notre santé mentale au quotidien comme on nous apprend à nous brosser les dents quand on est enfant ou à faire du sport. Pourtant, la santé est un tout", se désole Pierre-Etienne Bidon, le cofondateur de Moka.care, dans un communiqué.



Seulement 29 % des personnes interrogées disent ainsi activement de prendre soin de leur santé mentale, en consultant un professionnel de santé (25 %), en faisant du sport (23 %) ou en pratiquant le yoga (6 %).

Une santé mentale globalement "dégradée"

Plus de deux ans après le début de la pandémie de Covid-19, la santé mentale des Français reste globalement "dégradée", selon Santé publique France. L’agence sanitaire déplore notamment une proportion de pensées suicidaires de plus en plus importante. "La crise sanitaire a affecté de façon durable et importante la santé mentale de la population, en particulier en termes de symptomatologie anxio-dépressive et de problèmes de sommeil", ajoutent les experts en santé publique.