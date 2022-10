Quelle est la position idéale pour dormir ?

L'ESSENTIEL L’âge, le poids, les activités quotidiennes, la grossesse ont un impact sur votre position pendant la nuit.

La prise de médicaments peut avoir avoir des conséquences sur la qualité du sommeil.

Une personne sur trois souffre de troubles du sommeil en France.

Quoi de plus agréable qu’une bonne nuit de sommeil pour être en forme ? Une nuit de sommeil dans une bonne position, répondront Christian Moro et Charlotte Phelps, deux scientifiques de l’université Bond en Australie. Sur le site The Conversation, les deux chercheurs font le point sur les meilleures positions pour dormir.

Y a-t-il une bonne position pour dormir ?

"La plupart des gens préfèrent dormir sur le côté", observent-ils. Selon eux, c’est plutôt une bonne chose car dormir sur le dos augmente le risque de troubles du sommeil et de difficultés respiratoires. En mai dernier, une étude a démontré que le fait de dormir sur le côté pouvait réduire les risques de souffrir de la maladie de Charcot, car cette position permet de mieux éliminer les déchets dans le cerveau, par rapport à la position sur le dos ou sur le ventre.

Mais il y a différentes manières de dormir sur le côté. Les chercheurs citent la position fœtale, la position latérale non soutenue, où la personne pose les deux genoux sur le matelas, et la position latérale soutenue, où les genoux sont superposés. "Dans une étude, les personnes qui se reposaient dans une position où il y avait une rotation de la colonne vertébrale, comme la position latérale non soutenue, se réveillaient avec plus de douleur le matin", précisent-ils. Les auteurs insistent toutefois : "il semble que les positions latérales, en général, soient toujours meilleures que les autres options."

D’autant que nous avons tendance à bouger la nuit et notre position change. Les chercheurs australiens citent une étude réalisée auprès de 664 personnes : elle a montré que les participants passaient environ 54 % de leur temps à dormir sur le côté, environ 37 % sur le dos et environ 7 % sur le devant. "Pendant la nuit, votre corps garde une trace de toute douleur ou inconfort et ajuste sa position en conséquence", soulignent-ils. Les hommes de moins de 35 ans semblent être les plus agités : les études montrent qu’ils font plus de mouvements que la moyenne pendant la nuit.

Pour bien dormir, il faut de bonnes conditions !

Christian Moro et Charlotte Phelps rappellent qu’il n’y a pas que la position qui compte. Un sommeil de qualité passe aussi par un environnement idéal. Ainsi, il est important d’avoir un oreiller adapté. "Un manque de soutien pour la tête et le cou pendant la nuit a un impact important sur l'alignement de la colonne vertébrale et provoque des problèmes musculaires tels que des douleurs au cou, aux épaules et des raideurs musculaires", avertissent-ils. La forme et la hauteur de l’oreiller comptent plus que sa matière. "Un oreiller en forme de rouleau peut réduire les douleurs matinales et au coucher chez les personnes souffrant de douleur chronique."

Le matelas a aussi son importance : il doit être changé dès qu’il présente des signes d’usure (affaissement, perte de fermeté, etc.) et tourné une à deux fois par an. Enfin, la chambre doit avoir une température comprise entre 15 et 19°C, et dans l’idéal, il faut que l’air puisse circuler durant la nuit. "En plus d'apporter de l'air frais et agréable, cela évacue également toute la chaleur accumulée, nous gardant bien au frais pendant la nuit", complètent-ils. Toutes ces astuces devraient vous aider à passer des nuits sereines et peut-être plus longues. La durée idéale d'une nuit de sommeil pour un adulte est comprise entre sept et neuf heures.