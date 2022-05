6 personnes sur 10 se disent privées de sommeil

L'ESSENTIEL Un mauvais sommeil a des répercussions importantes sur la vie quotidienne et la santé

4 personnes sur 10 ont besoin d'être dans une pièce sombre pour bien dormir

Bien dormir ou mal dormir, là est la question ... Et les réponses ne sont pas évidentes, à en croire les résultats d'une étude qui a été relayée par le journal britannique Sun. Celle-ci montre que 6 personnes sur 10 ont des nuits qui ne répondent pas suffisamment à leurs besoins de sommeil et seulement 5% des personnes interrogées parviennent à faire des nuits de 8 heures et plus, ce qui est dans les normes des recommandations sanitaires (entre 40 et 75 ans, la durée de sommeil idéale serait de sept heures, selon une étude publiée le 28 avril dernier dans Nature Aging).

Mais ce que ne dit pas l'étude, c'est le pourquoi de ce faible niveau de satisfaction exprimé à propos du sommeil. Certes elle donne quelques pistes, comme les effets d'un environnement bruyant, la température de la pièce dans laquelle on dort, la lumière dont la fameuse lumière bleue des écrans qui retarde l'endormissement ou plus simplement... les mouvements ou le ronflement d'un partenaire !

Les obstacles à une bonne nuit...

Le Dr Kat Lederie qui a commandé cette étude va même plus loin en suggérant d'autres obstacles à une bonne nuit : "L'endroit où nous dormons fait une énorme différence dans la façon dont nous dormons; cela peut être la configuration de votre chambre, les choses que vous faites avant d'aller vous coucher ou bien les caractéristiques et l'âge du matelas sur lequel vous dormez", explique-t-il.

Pourtant, savoir pourquoi on dort mal est sans doute le premier pas à franchir pour retrouver des nuits longues, paisibles... et un sommeil réparateur. "Lorsque nous ne dormons pas suffisamment ou que nous n'avons pas un sommeil de qualité, cela peut avoir un impact énorme sur le jour suivant : le manque de sommeil a des effets sur la productivité au travail, les performances scolaires pour les plus jeunes, la qualité de la vie de famille et la santé en général", rappelle Kat Lederle.

... et quelques recettes pour mieux dormir

Alors, pour être un travailleur productif, un bon élève, vivre en harmonie en famille et préserver sa santé, que faire ? Dans l'étude mentionnée par le quotidien britannique, 4 personnes sur 10 avancent comme priorité le fait de pouvoir s'endormir dans une pièce vraiment sombre. Plus d'une sur trois a besoin de se blottir sous une couette. Et 1 sur 4 ne dort bien qu'avec la tête posée sur... un oreiller !