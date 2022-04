A partir de la quarantaine, dormir 7 heures par nuit est l'idéal

L'ESSENTIEL Le sommeil est crucial pour de nombreuses fonctions biologiques.

Il intervient notamment dans la mémoire, l'apprentissage et l'immunité.

Chacun a bien sûr son propre rythme et ses propres besoins, mais des chercheurs viennent d’établir que dormir sept heures par nuit serait le temps optimum pour un bon fonctionnement de notre organisme.

Performances cognitives

Leur étude, publiée dans Nature Aging, est gigantesque, puisqu’elle a regroupé et analysé les données de 500 000 personnes âgées de 38 à 73 ans. Les participants ont été interrogés sur la durée et la qualité de leurs nuits, leur santé mentale et leur bien-être général. Ils ont aussi pris part à une série de tests cognitifs.

En recoupant toutes ces informations, les scientifiques ont constaté qu'une durée de sommeil insuffisante ou excessive était associée à une altération des performances cognitives, telles que la vitesse d’analyse, l'attention visuelle, la mémoire et les capacités à résoudre un problème.

Santé mentale

Les personnes qui dormaient plus ou moins que 7 heures par nuit souffraient aussi davantage d’anxiété et de dépression, se sentant globalement moins bien que les autres. Au cours de l’évaluation, il est également apparu que la régularité des nuits de sommeil était aussi importante que leur durée.

Le professeur Jianfeng Feng, de l'université Fudan en Chine, a déclaré à propos de sa recherche : "bien que nous ne puissions pas affirmer de manière concluante que trop ou trop peu de sommeil entraîne des problèmes cognitifs, notre analyse portant sur une longue période va en ce sens. Les raisons pour lesquelles les personnes âgées dorment moins bien semblent en revanche plus complexes, influencées par notre patrimoine génétique et la structure de notre cerveau."