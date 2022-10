Pourquoi les personnes âgées cofondent-elles le frein avec l’accélérateur ?

L'ESSENTIEL Le Japon a mis en place un « test d'aptitude à la conduite » pour les personnes âgées de 75 ans et plus qui conduisent une voiture.

"Lorsque vous appuyez sur une pédale en diagonale avec votre pied, vous utilisez davantage le lobe frontal que lorsque vous appuyez sur la pédale directement en face", selon les chercheurs.

Au cours des dernières années, plusieurs accidents sont survenus, car les conducteurs se sont trompés de pédale et ont appuyé sur l’accélérateur au lieu du frein. Récemment, des scientifiques de l’université de Nagoya au Japon ont révélé que ce phénomène pouvait se présenter à cause du vieillissement d’une zone spécifique du cerveau. Pour parvenir à cette conclusion, ils ont réalisé des travaux parus dans la revue Behavioural Brain Research.

Évaluer l’activité cérébrale des seniors pendant qu’ils conduisent

Dans le cadre de cette étude, ils ont recruté des étudiants japonais, âgés en moyenne de 20 ans, et des personnes âgées, ayant environ 68 ans. Pour mener à bien leurs recherches, l’équipe a évalué l’activité cérébrale des participants, en scannant leur cerveau, pendant qu'ils effectuaient des simulations de freinage et d'accélération. Les chercheurs se sont particulièrement intéressés au cortex préfrontal dorsolatéral, une partie du cerveau impliquée dans la flexibilité du comportement et la coordination motrice.

Pour simuler la réponse des pieds et des mains d'une personne lorsqu'elle conduit une voiture, ils ont créé en laboratoire une "tâche de réponse bimanuelle et bipède et de compatibilité de position de réponse". Au cours de cette tâche, un signal indiquait aux volontaires d'appuyer sur le bouton gauche ou droit avec leur pied gauche ou droit, ou leur main gauche ou droite. Parfois, ils appuyaient sur la pédale en face d'eux, alors qu'à d'autres moments, ils devaient le faire en diagonale, ce qui permettait aux auteurs d'évaluer comment les participants réagissaient dans des situations où la charge cognitive était plus élevée. Ces derniers ont ensuite surveillé le flux sanguin dans le cerveau des adultes.

Cerveau : faire plus d’efforts pour savoir sur quelle pédale appuyer

Selon l’étude, les personnes âgées sont plus lentes pour prendre une décision, ont des temps de réaction plus longs, et une plus grande activité cérébrale dans le cortex préfrontal dorsolatéral. D’après les scientifiques, ces résultats n'ont été observés que lorsqu'il était demandé aux personnes d'utiliser leurs pieds et non leurs mains. En clair, les seniors prenaient plus de temps pour réfléchir que les jeunes lorsqu'ils décidaient sur quelle pédale appuyer avec leur pied.

Les seniors peuvent avoir des difficultés dans des "situations à forte charge cognitive", comme garer un véhicule dans un espace étroit. "Cette étude suggère que les performances des personnes âgées sont faibles dans ces situations", a expliqué Nobuyuki Kawai, auteur des travaux, dans un communiqué. "Même les seniors qui sont capables de conduire sans problème, lorsqu'une charge cognitive élevée est présente, par exemple lorsqu'elles passent d'une place de parking à une autre ou lorsqu'elles parlent à un passager, il y a un risque d'appuyer sur la mauvaise pédale. Nous pensons qu'il est important de sensibiliser les conducteurs âgés à ce fait", a-t-il conclu.