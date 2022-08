Il faut protéger les yeux du soleil !

Le soleil n'est pas le meilleur ami des yeux. En été, 10 à 15 secondes suffisent pour que le soleil brûle les yeux si on le fixe sans se protéger. Les responsables, les ultraviolets et, parmi eux, les UVA qui sont les plus dangereux. Chez les adultes, ils atteignent directement le cristallin, cette espèce de bulle gélatineuse parfaitement transparente contenue dans l'oeil. Chez les enfants, les UVA vont jusqu'à la rétine, c'est-à-dire le fond de l'oeil, ce qui est plus problématique.

La cataracte, principale cause de malvoyance chez les personnes âgées

Quant aux UVB qui provoquent les coups de soleil et sont également responsables des cancers de la peau, ils sont absorbés en quasi-totalité par le cristallin et donc participent aussi à l'opacification de cette partie de l'oeil à l'origine de la cataracte. Cette atteinte de l'oeil est la principale cause de malvoyance chez les personnes âgées et il est absolument nécessaire de la prévenir en protégeant les yeux.

L'été, dans notre hémisphère, la quantité de rayons UV est très importante, surtout entre 12 heures et 16 heures, le moment de tous les dangers pour la peau et les yeux.

Se protéger systématiquement, surtout pour les tout-petits

Mais nos yeux reçoivent aussi une quantité d'UV très importante par la réverbération : 85% des UV sont réfléchis par la neige, 5 à 10% par l'eau et le sable blanc. Il faut donc, à la mer, à la montagne et où que vous passiez vos vacances se protéger systématiquement, surtout chez les tout-petits.

Et la seule protection, ce sont les lunettes de soleil. A choisir avec attention : celles qui sont les plus enveloppantes offrent une meilleure protection latérale contre le réfléchissement. Vis-à-vis de la protection contre les ultraviolets, c'est très simple : tous les modèles de lunettes de soleil vendus en France protègent obligatoirement à 100% des UV, y compris les lunettes les plus bas de gamme.