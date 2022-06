6 signes d’une mauvaise santé visibles sur vos yeux

L'ESSENTIEL Les spasmes et les contractions involontaires de la paupière peuvent être provoqués par le stress, un déséquilibre nutritionnel ou une consommation excessive de caféine.

Des cernes noirs peuvent être le signe d’une rétention d’eau.

Les yeux ne nous permettent pas uniquement de voir. Ces derniers sont des reflets de l’état interne du corps. En clair, ces globes oculaires nous indiquent si l’on est en bonne santé ou si l’on souffre de problèmes de santé insoupçonnés. Récemment, plusieurs technologies ont été développées pour dépister une affection à travers l’œil. C’est le cas d’une application pour smartphone qui a été élaborée par des scientifiques de l'université de Californie à San Diego (États-Unis). Grâce à un selfie, cette dernière mesure la taille de la pupille des patients afin de détecter dans leurs yeux des symptômes de maladies ou de troubles neurologiques.

Mais selon Barbara Pierscionek, professeur à l’université Anglia Ruskin, en Angleterre, il est possible de savoir si l’on est atteint d’une pathologie en regardant et en analysant de manière attentive nos yeux. Dans un article publié sur The Conversation, la chercheuse a révélé les signes à observer et à prendre au sérieux.

Des yeux jaunes

Lorsque le blanc de l’œil devient jaune, il s’agit en général d’une jaunisse ou d’une anomalie du fonctionnement du foie. Ce jaunissement de l’œil est causé par une accumulation excessive de bilirubine, à savoir un pigment jaune, dans le sang.

La pupille ne se dilate plus correctement

La pupille se contracte et se dilate instantanément à la lumière. Quand ce réflexe pupillaire survient lentement ou tardivement, cela peut être le signe de la maladie d'Alzheimer.

Une tache rouge dans le blanc de l’œil

Une hémorragie oculaire, c’est-à-dire un vaisseau sanguin qui a "claqué" dans l’œil, peut indiquer une hypertension artérielle, un diabète ou des troubles de la coagulation sanguine.

Un cercle blanc autour de la partie colorée de l’œil

Un arc plus clair en périphérie de la cornée, appelée "arcus senilis", peut apparaître lorsque l’on vieillit. Mais il peut aussi être provoqué par un dépôt de cholestérol. En clair, ce signe peut être associé à un excès de cholestérol, mais pas forcément à une hypercholestérolémie.

Des yeux de plus en plus globuleux

Des yeux plus exorbités peuvent être la conséquence d’une infection, d’une blessure, d’une inflammation ou d’une tumeur derrière l’œil. Autre cause : un problème au niveau de la glande thyroïde qui entraîne un gonflement.

Une boule au niveau de la paupière

Le chalazion, à savoir une grosseur rouge sur la paupière, est causé par l’obstruction d’une glande sébacée.