Covid-19 : qu’est-ce que le variant XD ?

L'ESSENTIEL Ce nouveau variant est classé VUM, pour variant en cours d’évaluation.

Une quarantaine de cas d’infection par le variant XD a été comptabilisée en France.

Depuis mi-février, le variant Delta n’est plus recensé en France.

Le virus de la Covid-19 ne cesse de muter. L’Organisation mondiale de la santé recense tous les nouveaux variants identifiés à travers le monde, et les classe selon le niveau de préoccupation. Si Omicron est considéré comme préoccupant, d’autres sont sous surveillance ou bien ne le sont plus car leur niveau de circulation est faible ou sans impact sur l’évolution de l’épidémie. La France mène aussi des investigations sur les différents variants. Depuis la mi-février, les laboratoires du consortium EMERGEN, Santé publique France et le CNR Virus des infections respiratoires observent les évolutions de Deltacron, un variant semblant combiner des caractéristiques de Delta et Omicron. Les chercheurs français l’ont rebaptisé variant XD. Il correspond à la combinaison entre le génome du variant Delta, sous-lignage AY.4, dont il est majoritairement constitué, et du génome du variant Omicron, sous-lignage BA.1, dans une plus petite portion.

Plusieurs signalements en Europe

Les premiers signalements remontent à janvier 2022. Ce nouveau variant est repéré parmi un groupe de 25 cas de Covid-19. Dans un premier temps, la communauté scientifique penche pour la thèse d’une infection des échantillons, qui aurait biaisé l’analyse. Mais quelques semaines plus tard, un autre cas est signalé au Royaume-Uni. Les autorités sanitaires britanniques estiment alors qu’il s’agissait d’un cas rare de co-infection au variant Delta et Omicron simultanément. C’est-à-dire que la personne concernée a été infectée par les deux variants, mais pas par un nouveau variant.

Une circulation faible et stable en France

Depuis la mi-février, son incidence est observée en France. Sa circulation concernerait plusieurs régions, mais elle stagne à des niveaux faibles depuis plusieurs semaines. Entre la première semaine de 2022, et la semaine 10, soit celle du 7 mars, Santé Publique France constate que la fréquence de détection de ce nouveau variant n’augmente pas. "À ce jour, très peu de données sont disponibles sur les caractéristiques du variant XD, mais des investigations sont en cours", précise l’organisme dans un communiqué.

Quels sont les symptômes d’une infection par le variant XD ?

Parmi les cas identifiés en France, très peu de personnes contaminées étaient asymptomatiques. La fatigue était le symptôme le plus répandu, suivi par les maux de tête et la fièvre. Un certain nombre de personnes infectées souffrait également de toux et de maux de gorge. Les cas d’agueusie, perte de goût et d’anosmie, perte d’odorat, semblaient plus fréquents, en comparaison au variant Omicron. En revanche, les formes graves semblent très rares : aucun décès lié à ce variant n'a été enregistré.