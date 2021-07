Un nouveau test pour déterminer le niveau de protection face à la Covid-19 et ses variants

L'ESSENTIEL Un test sérologique rapide permet de voir si un individu dispose d’anticorps neutralisant la Covid-19 et ses variants.

Ce test permet d’évaluer la réponse immunitaire d’un individu ayant été infecté ou vacciné.

Une petite goutte de sang suffit pour donner la réponse : un individu a-t-il assez d’anticorps neutralisant la Covid-19 et ses variants ? Des chercheurs viennent de mettre au point un nouveau test sérologique capable d’évaluer rapidement le niveau de réponse - et donc de protection - immunitaire d’une personne après une infection ou une vaccination. Leurs résultats ont été publiés dans la revue Science Translational Medicine. L’avancée majeure de ce test est de mesurer les anticorps dits neutralisants, c’est-à-dire ceux présents sur la protéine spike par laquelle le virus ou ses variants entre dans une cellule. S’ils sont présents dans l’organisme, ces anticorps protègent l’individu en empêchant que le virus ou ses variants atteignent les cellules.

Un test pour évaluer la protection du vaccin contre la Covid-19...

Ce nouveau test sérologique est très rapide. Les individus se piquent le doigt pour faire sortir une petite goutte de sang. Celle-ci est déposée dans un tube et maximum trois heures plus tard le résultat tombe : l’individu sait s’il a des anticorps neutralisant le SARS-CoV-2 et tous ses variants connus. Avant, il était possible d’obtenir ces informations, mais cela passait par une procédure de plusieurs jours en laboratoire. Désormais, ce nouveau test sérologique peut être réalisé rapidement sur des milliers de personnes par jour et à moindre coût. “Ce test permet de déterminer quel est le niveau d’immunité protectrice déclenché soit par une infection, soit par une vaccination, explique Didier Trono virologue, qui a participé à l’élaboration de ce test, au journal Le Temps. Ce qui nous a permis de constater par exemple que des gens infectés sans présenter beaucoup de symptômes ont en général des taux d’anticorps neutralisants qui sont assez bas, et qui souvent ne fonctionnent pas contre les nouveaux variants”. À terme, ce test pourra donc permettre de mieux évaluer la protection du vaccin pour les variants. Les laboratoires pourraient aussi en obtenir des informations pour mieux adapter le vaccin - lors de sa fabrication - ou déterminer un délai de rappel pour que le taux d’anticorps neutralisant reste stable. Les chercheurs envisagent l’utilisation de ce test aussi bien pour le grand public que pour les établissements de santé. Mais, pour l’instant, il n’est disponible que sur prescription médicale.

…mais aussi et surtout contre les variants

Depuis plusieurs jours, le variant Delta est devenu majoritaire en France. Selon les derniers chiffres publiés par Santé Publique France le 12 juillet dernier, le variant Delta était présent dans 62,4% des tests réalisés. Pour freiner sa propagation, le Président de la République, Emmanuel Macron a annoncé l’extension du pass sanitaire à des activités comme le restaurant, le train, l’avion ou encore le théâtre, la fin de la gratuité des tests-PCR et antigéniques dès l’automne prochain et la vaccination obligatoire des soignants. Actuellement, près de 36 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin contre la Covid-19, dont 27 millions qui sont totalement vaccinées. L’enjeu de la vaccination est important pour lutter contre le variant Delta. Ce nouveau test sérologique pourrait permettre d’évaluer l’efficacité du vaccin sur le variant Delta et, si les résultats sont bons, d’inciter peut-être plus de Français à réaliser leur première dose.