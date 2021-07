Covid-19 : la gastro, symptôme du variant Delta ?

L'ESSENTIEL Le variant Delta représente 43 % des PCR positifs en France.

Ses symptômes diffèrent de ceux causés par le variant Alpha (britannique) : diarrhée aiguë, forte fatigue, congestion nasale et maux de tête, mais pas de perte de goût ou d'odorat.

En cas de symptômes rappelant ceux de la gastro-entérite, il est urgent d'aller se faire tester contre la Covid-19.

Diarrhée, nez qui coule, fatigue importante… Si vous souffrez de ces symptômes, attention, il ne s’agit peut-être pas de la gastro-entérite, mais d’une infection au variant Delta ! Alors que ce variant indien représente plus de 40% des contaminations et circule particulièrement dans les Landes, plusieurs médecins alertent sur les symptômes différents qu’il occasionne par rapport aux autres souches de la Covid-19.

Pas la saison des gastro-entérites

En France, plusieurs médecins ont notamment relevé une forte hausse des passages aux urgences et des appels à SOS Médecins pour des gastro-entérite aiguës. Un constat partagé par le National Health Service (NHS). Selon le système de la santé publique du Royaume-Uni, la diarrhée, la congestion nasale, les maux de tête et la fatigue seraient les symptômes les plus courants causés par le variant Delta, tandis que la perte de goût et d’odorat serait moins fréquente.

"Contrairement au nez qui coule ou au mal de gorge, on a des indicateurs pour les gastro-entérites, via les appels à SOS médecins ou les passages aux urgences, explique à Yahoo Santé le Dr Clarisse Audigier-Valette, responsable unité Covid au centre hospitalier de Toulon (Var). Or, c'est un des premiers symptômes du Covid, dont il faut se servir pour évaluer la circulation de l'épidémie dans la population."

Ce symptôme est d’autant plus évocateur d’une contamination au variant Delta de la Covid-19 que "ce n'est pas la saison des gastro-entérites", précise le Dr Audigier-Valette. "Donc si on a des problèmes digestifs, cela doit alerter sur une possible contamination au Covid. Si en plus on est fatigué, qu'on a un peu de fièvre, ou qu'on a eu des comportements à risque de contagion ou que des personnes que l'on a côtoyées ont aussi les signes de la gastro, il faut aller se faire dépister."

Il faut s’intéresser rapidement aux indicateurs digestifs

Les régulations de SOS et centre 15 nous font remonter des signalements de gastro-entérite fébriles …

Qui sont peut-être des #VariantDelta méconnus ????????@ARSPaca @SantePubliqueFr @Sante_Gouv pic.twitter.com/WTxXjIrrBH — Dr Clarisse Audigier-Valette???????? (@CAudigierValett) July 10, 2021

Une forte progression du variant Delta sur tout le territoire

Dans son bilan épidémiologique hebdomadaire, publié chaque jeudi soir, Santé publique France indique que du 28 juin au 4 juillet, la proportion du variant Delta détecté parmi les cas diagnostiqués était en forte progression, avec une hétérogénéité territoriale. Cette mutation L452R a ainsi été retrouvée dans 43 % des PCR de criblage, contre 21 % la semaine précédente. Cela signifie que proportion de variant Delta parmi les tests positifs à la Covid-19 coronavirus a plus que doublé en une semaine.

Les régions où le variant Delta circule le plus sont l’Île-de-France, la Nouvelle-Aquitaine et l’Auvergne-Rhône-Alpes. "L’ensemble des régions rapportait au moins un cas de variant Delta, avec, à ce jour, deux régions encore peu touchées, la Corse et la Guyane, avec une seule séquence identifiée comme variant Delta", précise Santé publique France dans son bilan.