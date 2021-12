Vous craquez pour le chocolat noir et le café noir ? C’est génétique !

L'ESSENTIEL Certaines personnes raffoleraient du chocolat noir et du café noir car elles présenteraient une variation génétique accélérant le métabolisme de la caféine.

Le café noir a de nombreux bienfaits. "Boire du café noir ou du café avec de la crème et du sucre est très différent pour votre santé."

Durant les fêtes de fin d’année, les Français consomment davantage de chocolat. Lors des festivités, certains se précipitent pour s’emparer du chocolat au lait, d’autres se ruent sur le chocolat noir. Mais comment expliquer cette préférence pour cet aliment riche en cacao ? D’après une étude publiée dans la revue Scientific Reports le 13 décembre, les personnes préféreraient le chocolat noir en raison de leurs gênes. Et ces amateurs de chocolat noir auraient également un penchant pour le café noir.

Pour mener à bien leur étude, des chercheurs de l’école de médecine de la Northwestern Medicine à Chicago, aux États-Unis, ont analysé des données génétiques provenant de travaux britanniques et américains. Ils ont voulu déterminer si les hypothèses selon lesquelles les variantes génétiques liées au goût sont plus fortement associées à la consommation de café noir qu'à la consommation de café avec du lait.

Une variante génétique pourrait expliquer ces préférences

Les scientifiques ont noté que les consommateurs de café noir ont une variante génétique qui accélère le métabolisme de la caféine. Cette même variante est également présente chez les personnes qui aiment le chocolat noir. "C'est intéressant car ces variantes génétiques sont liées à un métabolisme plus rapide de la caféine et ne sont pas liées au goût. Ces personnes métabolisent la caféine plus rapidement, donc les effets stimulants s'estompent aussi plus vite. Elles ont donc besoin d’en boire davantage", a déclaré Marilyn Cornelis, auteure principale de l'étude.

Elle a expliqué que ces personnes "apprennent à associer l'amertume de la caféine à un effet psychostimulant. Nous constatons un effet d'apprentissage. Quand ils pensent à la caféine, ils pensent à un goût amer, alors ils apprécient le café noir et, de même, le chocolat noir."