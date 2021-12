Substances interdites : les Français sont toujours exposés aux pesticides

L'ESSENTIEL Les pesticides sont utilisés pour lutter contre les "mauvaises herbes" ou protéger les cultures contre certains nuisibles, tels que des acariens, des mollusques, des bactéries ou des champignons.

Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics se mobilisent pour réduire et contrôler l’utilisation des pesticides ainsi que pour interdire les produits dangereux pour la santé et l’environnement.

Depuis plusieurs années, l’exposition aux pesticides suscite des craintes de la population française. La raison est simple : ces substances peuvent entraîner plusieurs effets secondaires, tels que des réactions allergiques, des vomissements, mais également augmenter les risques de développer des pathologies cancéreuses ou neurologiques. Pourtant, malgré l’interdiction de certaines substances, plusieurs polluants inquiétants se retrouvent toujours dans nos organismes. C’est ce qu’a révélé un nouveau volet de l’étude Esteban réalisée par Santé publique France et publiée le 16 décembre.

Cette recherche menée par l’autorité sanitaire décrit pour la première fois l’exposition à des familles de pesticides chez les enfants et l’exposition de nouvelles substances chez les adultes. Les résultats de ces travaux ont montré que globalement les niveaux d’imprégnations aux substances étaient en baisse, sauf pour le métabolite de la deltaméthrine. Cependant, Santé publique France a indiqué que "certaines substances pourtant interdites aujourd’hui conduisent encore à des expositions non négligeables."

Quels sont les pesticides auxquels les Français sont encore exposés ?

Parmi les pesticides pointés du doigt par l’autorité sanitaire, on retrouve le lindane, un insecticide interdit depuis 1998 dans l’agriculture. "Le lindane est quantifié chez presque 50% de la population des adultes ou des enfants", peut-on lire dans l’étude. Le glyphosate, un désherbant, fait également parti des substances auxquelles sont encore exposés les citoyens. Il est quantifié chez moins de 20% des adultes et des enfants. Autre constat : les adultes qui consomment des œufs ou des matières grasses ingèrent encore des "organochlorés, PCB, dioxines et furanes" et les consommateurs de viande bovine sont exposés aux "PCB, dioxines et furanes".

Manger bio et aérer les pièces

Pour être moins exposé aux pesticides, Clémence Fillol, responsable de l’unité surveillance des expositions de Santé publique France, conseille de varier son alimentation et d’y intégrer des aliments biologiques, "mais également de respecter les conditions d’utilisation des insecticides au domicile et d’aérer régulièrement son intérieur."