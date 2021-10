Pesticides : quels sont les fruits les plus pollués ?

L'ESSENTIEL 61% des pesticides identifiés dans les fruits et légumes sont classés comme “hautement dangereux”.

Dans le détail, 47 pesticides contiennent des toxines cancérogènes, 15 des substances toxiques pour la reproduction et 17 des inhibiteurs pouvant altérer le système respiratoire et entraîner des maux de tête.

Avant de manger des fruits et légumes, il est important de bien les rincer ou de les éplucher, voire de les traiter avec du bicarbonate alimentaire de soude ou du vinaigre blanc.

Pour tenter de mieux s’y retrouver devant les étals du marché, l’ONG Pesticide Action Network a dressé un classement des fruits contenant le plus de pesticides. Leur analyse a révélé la présence 122 résidus de pesticides, toxiques pour la santé et l'environnement, dont certains sont cancérogènes, dans des fruits et légumes au Royaume-Uni.

Our list of the ‘dirtiest’ fruit and vegetables is based on UK Government data. It reveals the produce most likely to contain cocktails of multiple pesticides. Sign up to access the latest ‘Dirty Dozen’ list. https://t.co/QEXuOeUyVm — PAN UK (@PAN_UK) October 5, 2021

La majorité des pesticides sont “hautement dangereux”

En tête du classement, on trouve les raisins avec un total de 87,2% de pesticides, talonnés par les oranges qui contiennent 86,7% de pesticides. Derrière, on trouve les fruits secs (81,9%), les poires (73,6%), les haricots (34,7%) ou la laitue (23,6%).

Sans doute le plus préoccupant, est le fait que 61% des pesticides identifiés sont même classés comme “hautement dangereux”. Dans le détail, 47 pesticides contiennent des toxines cancérogènes, 15 des substances toxiques pour la reproduction et 17 des inhibiteurs pouvant altérer le système respiratoire et entraîner des maux de tête. Récemment, plusieurs études ont mis en évidence le lien entre les pesticides et de nombreuses maladies graves, telles que les lymphomes non hodgkiniens (LNH), le myélome multiple, le cancer de la prostate et la maladie de Parkinson.

Avant de manger, ne pas oublier de s’occuper des fruits et légumes

L’ONG précise que des solutions existent afin de limiter la présence de pesticides au moment de la consommation des fruits et légumes. Ainsi, laver ou éplucher les aliments est essentiel avant de les manger. Il est également recommandé de les frotter pour les nettoyer le plus efficacement possible. Pour agir de manière encore plus intense, il est possible d’utiliser du bicarbonate alimentaire de soude ou du vinaigre blanc afin de retirer le maximum de résidus.

Ce rapport ne doit pas détourner de la consommation de fruits et de légumes qui est essentielle pour la santé, notamment pour diminuer le stress. Récemment, une étude britannique a révélé qu’en manger régulièrement influe également sur le bien-être des enfants.