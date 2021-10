Une femme aveugle retrouve (un peu) de sa vision grâce à un implant cérébral

L'ESSENTIEL Le cortex cérébral reçoit et traite les informations venant des yeux.

Cette étude est une preuve de principe : elle démontre que le système fonctionne.

Les chercheurs rappellent qu’il reste encore beaucoup de travail à accomplir avant que l’accès à cet implant soit généralisé.

La cécité ne sera peut être plus une fatalité. Un groupe de chercheurs internationaux a mis au point un implant cérébral permettant aux personnes aveugles de retrouver la vue en partie. Dans The Journal of Clinical Investigation, ils publient les résultats de leur essai avec un femme âgée de 58 ans. Grâce à leur dispositif, elle peut désormais voir des formes simples.

Un implant et des lunettes pour retrouver la vue

Le neurochirurgien à l’origine de cette étude a implanté un réseau de micro-électrodes composé de 100 micro-aiguilles dans le cortex visuel de la participante. Cette manipulation avait deux objectifs : enregistrer et stimuler les neurones situés à proximité des électrodes. En parallèle, la quinquagénaire, aveugle depuis 16 ans, a porté des lunettes équipées d'une caméra vidéo miniature. Un logiciel spécialisé encodait les données visuelles recueillies par la caméra et les envoyait aux électrodes situées dans le cerveau. Ces dernières ont ensuite stimulé les neurones environnants pour produire des points de lumière blancs appelés "phosphènes" afin de créer une image. L’implant a permis à la femme de voir des lignes, des formes et des lettres. Pour l'aider à s'entraîner avec la prothèse, les chercheurs ont créé un jeu vidéo avec un personnage de l’émission télévisée Les Simpson. La participante a bien toléré la chirurgie, et l’implant a été bien supporté.

Améliorer l’indépendance des personnes aveugles

"Ces résultats sont très excitants car ils démontrent la sécurité et l'efficacité de l’implant, et ils pourraient aider à réaliser un rêve de longue date : le transfert d'informations du monde extérieur directement au cortex visuel des personnes aveugles, rétablissant ainsi une forme rudimentaire de vue", déclare le professeur Eduardo Fernández, co-auteur de cette recherche. Suite à ces résultats, il espère pouvoir mettre au point une prothèse cérébrale pour "améliorer l’indépendance des personnes aveugles". Mais l’implant pourrait aussi renforcer leur sécurité, en leur permettant de distinguer les voitures, les portes ou les personnes.

Une méthode déjà testée auparavant

Cette recherche vient compléter des travaux précédents sur le sujet. En 2014, un Américain, devenu aveugle à cause d’une maladie, a pu retrouver la vue en partie grâce à un implant et des lunettes spécifiques. En 2019, des scientifiques canadiens ont aussi travaillé sur ce genre de dispositifs, dont ils ont prouvé l’efficacité dans une étude.