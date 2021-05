Un implant dans le bras permet désormais de s'endormir sur commande

L'ESSENTIEL Un sommeil de qualité et d'une durée adaptée au métabolisme de chacun est une des clefs pour être en bonne santé.

En cas de troubles du sommeil, la prise de somnifère doit être transitoire et s’inscrire seulement sur quelques nuits.

Des chercheurs de la Northwestern University ont conçu un nouveau dispositif implantable dans le bras, qui permettrait à terme de s’endormir sur commande. Une innovation destinée aux grands insomniaques ou aux personnes souffrant de décalage horaire (travailleurs de nuit, grands voyageurs, etc…).

L'implant, appelé NTRAIN (Normalizing Timing of Rhythms Across Internal Networks of Circadian Clocks), produit les mêmes peptides (de courtes chaînes d'acides aminés, NDLR) qui régulent naturellement notre rythme circadien.

Délivrer les peptides sur commande

"Ce système permet de délivrer les peptides sur commande, directement dans la circulation sanguine", explique Jonathan Rivnay, chef du projet. Grâce à cet implant, "plus besoin de transporter des médicaments pour réguler son sommeil. Pas besoin non plus de recharger l’appareil. C'est comme si on avait implanté une mini pharmacie à même le corps", poursuit le scientifique. Cet implant révolutionnaire, financé par la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), intéresse beaucoup les militaires, qui ont souvent et rapidement besoin de récupérer de nuits sans sommeil.

41% des Français disent souffrir de troubles du sommeil, un chiffre qui a augmenté ces vingt dernières années, notamment avec la crise sanitaire de la Covid-19. Les personnes touchées endurent majoritairement des insomnies, des troubles du rythme veille/sommeil et des apnées du sommeil.