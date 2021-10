Rappel de vaccin Janssen : une dose à ARNm est plus efficace

L'ESSENTIEL En France, un peu plus d’un million de doses de vaccin Janssen ont été injectées.

Il n’y a eu aucun effet secondaire grave lié aux injections supplémentaires et aucun nouveau symptôme n'est apparu après que les participants ont reçu les injections de rappel.

En France, un peu plus d’un million de doses cumulés de vaccin Janssen ont été injectées, selon les données de CovidTracker. Contrairement aux autres, ce vaccin avait la promesse d’être efficace avec seulement une dose. À l’instar des autres produits, il fait l’objet d’une dose de rappel afin de renforcer et prolonger la protection des patients chez les personnes de plus de 65 ans, immunodéprimés ou soignants. Une étude américaine pré-publiée ce mercredi dans la revue medxRiv révèle que cette dose booster est bien plus efficace pour les patients ayant reçu une injection de Janssen si elle est réalisée avec les Pfizer ou Moderna.

Moderna, vaccin le plus efficace en dose de rappel

L’étude a porté sur 458 adultes vaccinés avec les vaccins Pfizer, Moderna ou Janssen depuis au moins 12 semaines. Chacun de ces groupes a ensuite été divisé en trois, en fonction du vaccin utilisé pour la dose de rappel. Les neuf groupes au total comportaient donc environ 50 personnes chacun. Les chercheurs ont ensuite analysé les niveaux d'anticorps 15 jours et quatre semaines après l'administration de la dose de rappel.

Les résultats ont révélé que toutes les combinaisons ont augmenté les niveaux d'anticorps mais à des niveaux bien différents. À ce jeu, c’est le vaccin Moderna qui remporte la palme du niveau d’anticorps le plus élevé. Chez les patients ayant reçu une première dose de Janssen, l’utilisation du vaccin développé par Moderna a multiplié par 76 les niveaux d’anticorps. Le produit Pfizer a lui multiplié ce taux par 35 tandis que ceux qui ont reçu deux fois le vaccin de Janssen ont vu leur taux d’anticorps être multiplié par quatre.

Pas d’effets secondaires nouveaux

Par ailleurs, l’étude souligne qu’il n’y a eu aucun effet secondaire grave lié aux injections supplémentaires et aucun nouveau symptôme n'est apparu après que les participants aient reçu les injections de rappel.

“Ces données suggèrent que si un vaccin est approuvé ou autorisé en tant que rappel, une réponse immunitaire sera générée quel que soit le schéma de vaccination primaire contre la Covid-19, ont conclu les chercheurs des Instituts nationaux de santé (NIH). Les stratégies de stimulation primaire hétérologues peuvent offrir des avantages immunologiques pour optimiser l'étendue et la longévité de la protection obtenue avec les vaccins actuellement disponibles.”