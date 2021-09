Compatibilité des vaccins Covid et grippe : “aucun danger” pour la HAS

L'ESSENTIEL La campagne vaccinale contre la grippe est prévue pour débuter le 26 octobre prochain.

Le gouvernement a commandé 10 millions de doses de vaccin contre la grippe.

La prochaine épidémie de grippe est crainte par de nombreux professionnels après une saison 2019-2020 quasiment blanche. Pour anticiper contre une possible flambée des cas de grippe, la vaccination est l’option privilégiée. Ce lundi, la Haute autorité de santé (HAS) a affirmé que vacciner simultanément contre la grippe et la Covid ne présente “aucun danger”.

La campagne de vaccination contre la grippe débutera le 26 octobre

La HAS précise que si la vaccination simultanée contre les deux affections ne présente pas de risque, les deux injections doivent être réalisées à deux endroits différents du corps. “Un vaccin dans chaque bras”, propose ainsi la HAS qui souhaite surtout “éviter tout délai dans l’administration de l’une ou l’autre de ces injections”.

La campagne vaccinale contre la grippe est prévue pour débuter le 26 octobre prochain. “Or la majeure partie des publics prioritaires ciblés […] est également concernée par l’administration d’une dose de rappel”, assure la HAS. Les premières troisième dose ont été injectées début septembre auprès des personnes les plus âgées et les plus vulnérables. Au total, 18 millions de Français seront concernés par cette campagne de rappel.

Dix millions de doses commandées

Cette annonce de la HAS est vue d’un bon œil par le gouvernement. Ce lundi, Olivier Véran a réagi, déclarant que c’est “une bonne nouvelle”, précisant que cette recommandation doit être validée mais que cela devrait intervenir “dans les prochains jours”.

Pour affronter l’hiver, le ministre a annoncé avoir “commandé beaucoup plus de vaccins antigrippaux que l’année dernière”. Il table sur “dix millions de doses” disponibles “dans les frigos des pharmacies au moment où la campagne vaccinale commencera, à la fin de la troisième semaine d’octobre”.