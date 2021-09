Covid-19 : les masques à l’école sont-ils utiles ?

L'ESSENTIEL Dans certains départements français, les élèves de primaire ne seront plus obligés de porter le masque à l’école.

Aux États-Unis, dans les écoles où le masque n’était pas obligatoire, il y a eu davantage de clusters et le taux d’incidence était plus élevé.

Dès le 4 octobre prochain, l’obligation du port du masque à l’école primaire sera levée dans les départements où le taux d’incidence se stabilise en dessous du seuil de 50 cas de Covid-19 pour 100 000 habitants. Une décision qui ne fait pas l’unanimité. Certains parents sont ravis de cette mesure, d’autres plus craintifs. Alors, faut-il avoir peur des conséquences de la fin du port du masque dans certaines écoles ?

3,5 fois plus de risque de créer un cluster sans obligation de port du masque

Une étude publiée par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) recommande le port du masque en classe et ce, quel que soit le taux de vaccination du personnel ou des élèves. Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont étudié les écoles de deux comtés de l’Arizona, qui représentent plus de 75 % de la population de cet État. Ils les ont divisées en trois groupes : celles où le port du masque n’était pas obligatoire, celles où il a été imposé dès la rentrée scolaire et celles où cette obligation n’est entrée en vigueur que plus tard dans l’année. Ainsi, selon eux, dans les établissements scolaires où le port du masque n’était pas obligatoire, le risque de créer un cluster était 3,5 fois plus élevé.

Le taux d’incidence plus élevé si les élèves ne sont pas masqués

Dans une autre étude, également publiée par les CDC, les chercheurs dressent le même bilan : la situation sanitaire est meilleure dans les écoles où le port du masque est obligatoire. D’après leurs recherches, le taux d’incidence - c'est-à-dire le nombre de personnes infectées sur une période, dans une population de 100 000 habitants - a davantage augmenté après la rentrée scolaire dans les écoles situées dans des comtés où les masques n’étaient pas obligatoires.

Dans le détail, ils ont observé près de 35 cas pour 100 000 habitants contre 16 pour 100 000 dans les écoles où les enfants étaient masqués. Des résultats effrayants que les scientifiques relativisent néanmoins : ils estiment qu’ils ne sont pas uniquement dus au port du masque. En effet, dans cette étude, le taux de vaccination des enseignants n’a, par exemple, pas été pris en compte dans les calculs des scientifiques. Autrement dit, cela pourrait aussi être dû à un faible taux de vaccination.

2366 classes fermées à cause de la Covid-19

Avec la prochaine levée de l’obligation du port du masque dans les écoles primaires françaises, les résultats de ces deux études ne sont pas rassurants. Néanmoins, les conséquences observées aux États-Unis ne seront peut-être pas les mêmes en France. Tout d’abord, les écoles américaines étudiées comptent plus d’élèves car elles regroupent les niveaux allant de la primaire au lycée. Et plus le nombre de personnes est important, plus le risque de contagion est élevé. Dans l’hexagone, en revanche, seules les écoles primaires sont concernées par la levée de l'obligation du port du masque.

D’autre part, lors des précédentes rentrées scolaires, il n’y a pas eu de recrudescence des cas de Covid-19 dans les classes en France. Une tendance qui semble se confirmer en cette rentrée. En effet, selon le dernier point de situation du ministère de l’Éducation, publié le 24 septembre, 2366 classes sont actuellement fermées à cause de la Covid-19, sur les 527 200 que comptent la France, soit un taux de 0,45%.